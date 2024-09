Europeada 2028 bo v FJK

Europeada 2028 bo potekala v Furlaniji - Julijski krajini. Priredila jo bosta slovenska narodna skupnost v Italiji in furlanska skupnost. Tako je sklenil kongres evropskega manjšinskega združenja Fuen, ki poteka v teh dneh v Husumu pri frizijski manjšini v nemški zvezni deželi Schleswig Holstein. Slovensko narodno skupnost v FJK predstavljajo Martina Budin, Martina Jazbec in Martin Lissiach za SKGZ ter Julijan Čavdek in Stefania Beretta za SSO. V mestu ob obali Severnega morja na meji z Dansko se je mudil tudi tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki je predstavil kandidaturo za organizacijo mednarodnega nogometnega turnirja evropskih skupnosti, ki je med drugim v preteklih mesecih potekal ravno v zvezni deželi Schleswig Holstein.

Za priredbo Europeade so se potegovali tudi Madžari v Romuniji. Končno odločitev je spremljala burna razprava. Po obeh predstavitvah je namreč vodstvo FUEN-a oz. občnega zbora sporočilo, da bi glasovanje prestavilo za eno leto zaradi organizacijskih težav, ki so spremljale letošnjo Europeado. Številni odzivi delegatov so se postavili proti temu predlogu, ki ga je zagovarjal tudi predsednik Lorant Vincze, romunski Madžar. Sledilo je glasovanje o predlogu predsedstva, ki ga je široka večina delegatov zavrnila. Sledilo je nato še tajno glasovanje. 132 delegatov se je odločilo, da bo Europeada 2028 potekala v Furlaniji - Julijski krajini, 49 delegatov pa je glasovalo za madžarsko skupnost v Transilvaniji.