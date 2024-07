Furlani za naslov proti Okcitancem

Nogometaši reprezentance Slovencev v Italiji so danes igrali še zadnjo tekmo v tolažilni skupini na letošnji Europeadi. Ekipo Pobeda romunskih Bolgarov so premagali z 1:0. Edini zadetek je dosegel Dennis Pitacco v drugem polčasu. Žile so tako prvenstvo končale na 21. mestu.

Furlani pa so se uvrstili v jutrišnji finale (začetek ob 14.00 po Telefriuli). Danes so Dance iz Nemčije premagali 3:0. Drugi finalisti so Okcitanci, ki so bili s 4:0 boljši od koroških Slovencev. Jutrišnji ženski finale (ob 11.00) bo med Južnimi Tirolkami in Severnimi Frizijkami.