Gladek poraz SloVolleyja

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Massanzago PD – SloVolley ZKB 3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

SloVolley ZKB: Bensa 1, Pauli 3, Giusto 10, Komjanc 10, Jerič 2, Sutter 2, Margarito (L), Dessanti (L), Terpin 2, Castellani 0, Micali 3. Trener: A. Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Villadies Farmaderbe - Zalet ZKB 3:2 (25:22, 25:19, 22:25, 17:25, 15:10)

Zalet ZKB: Giurda 4, Gulich 3, F. Misciali 29, Surian 7, Vattovaz 3, Winkler 12. I. Misciali (L), Luxa, Pelizzari, Stergonšek 7. Trener Andrej Pertot

Zalet ZKB je tudi v tem krogu, kot je že skorajda »tradicija«, odigral pet setov, žal pa je z gostovanja domov prinesel le točko. Združena ekipa je tokrat natopila okrnjena: poleg bolnega trenerja Nicholasa Privileggija (nadomestil ga je Andrej Pertot), sta bili odsotni še Alja Furlan in Gea Gabriele, poleg njiju pa še mladinke, ki so istočasno igrale v Trstu, še vedno poškodovana Giada Pelizzari pa je soigralke lahko bodrila le s klopi. Kljub vsem težavam smo v Villi Vicentini lahko prisostvovali izenačeni tekmi med dvema enakovrednima ekipama. Zaletovke so dobro začele, dalj časa vodile, trenutke zmedenosti je izkoristila domača ekipa, ki si je opomogla in začela narekovati svoj ritem igre, uspeh v prvem nizu ji je dal krila in je v drugem visoko povedla in bila v prednosti celo že enajstih točk. Zalet ZKB je reagiral, začel nižati razliko, a je bil zaostanek previsok, da bi lahko prišlo do presenečenja. Dobra igra gostujočih odbojkaric se je nato nadaljevala v tretjem setu, ki so ga osvojile z večjo lahkoto, kot daje slutiti rezultat, v četrtem pa so se zaletovke še bolje odrezale in povsem nadigrale domačinke. Žal so nato v odločilnem nizu na začetku zaigrale nekoliko manj prodorno, Villadies si je nabral nekaj prednosti, v skrajšanem petem setu pa je vsak zaostanek težko nadoknaditi.

Andrej Pertot: » Takoj moram povedati, da so igralke dobro reagirale na odsotnost glavnega trenerja in kljub porazu odigrale dobro tekmo. Izpostavil bi dobro igro sester Misciali, ki sta igrali proti svojemu matičnemu klubu, pa tudi Martino Stergonšek, ki je dala ekipi dodatnega elana in svežine in četrti set zaključila s tremi zaporednimi asi na servisu.«

MOŠKA C-LIGA

Rojalese - Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (12:25, 20:25, 22:25)

Soča: I. Devetak 5, Miklus 5, Vižintin 18, Čavdek (L), Princi 3, T. Cotič 13, Antoni 2, A. Cotič 6, Makuc (L); n.v.: M. Devetak, Černic, Persoglia, S. Cotič. Trener: Lucio Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je sinoči s 3:0 z levo roko premagala nasprotnike iz Videmskega in tako utrdila svoj položaj na zgornjem delu lestvice. Končni rezultat ni bil nikoli pod vprašajem. Že v prvem setu so varovanci trenerja Battistija začeli na vso moč in ga brez težav osvojili. Tudi v drugem je bila zgodba zelo podobna. Tretji niz pa je bil izenačen do polovice, ko so Vižintin in soigralci prijeli vajeti igre v svoje roke in tako pod streho spravili tri pomembne točke.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Talmassons 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:22)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 17, L. Berzacola 8, Komic 1, Paulin 10, Falzari nv, Tosolini (L), Ferfoglia 8, A. Berzacola 11, Gruden, Spindler nv, Menis 10, Soprani nv, Flospergher (L), Colja nv. Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Muzzana 2:3 (28:26, 21:25, 25:21, 14:25, 13:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Vremec 26, Mavrič 9, Golob 4, Mesar 7, Segre 15, Mezzari 4, Vattovaz (L1), Kalc 0, Lozej 0, Mattana 0, Petrič (L2). Trener: Manià.

Sloga Tabor je še četrtič v sezoni izgubila v tie breaku. Tokrat so se v večjem delu tekme enakovredno borili proti višje postavljeni ekipi Muzzana, na koncu pa so morali vnovič priznati premoč gostom. Slogaši so tako še enkrat pokazali, da so skoraj enakovredni nasprotnikom, a jim na koncu vendarle nekaj zmanjka, saj v ključnih trenutkih zagrešijo preveč napak.

Slogaši so večji del prvega niza vodili, nasprotniki so jih nato ujeli pri 21. točki, od takrat pa si nobena ekipa ni uspela priboriti dveh točk, da bi zmagala set. To je vendarle uspelo Slogi Tabor, ki je z rezultatom 28:26 le strla nasprotnike. V drugem setu so morali slogaši Muzzano stalno loviti, približali so se ji pri rezultatu 19:21, nakar so jim odbojkarji na nasprotni strani mreže dokončno zbežali. Tretji set je bil povsem enosmeren v korist Sloge Tabor, četrti pa obratno v korist Muzzane. Peti je bil ponovno zelo izenačen, Muzzana ga je na koncu osvojila le z dvema točkama prednosti in tako Slogi Tabor preprečila, da bi dosegla prvo zmago v sezoni.