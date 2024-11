Izgubile vse ekipe, SloVolley in Zalet osvojila točko

MOŠKA B-LIGA

Carnio Carrozzeria TV – SloVolley ZKB 3:2 (25:16, 21:25, 25:12, 22:25, 15:11)

SloVolley ZKB: Bensa 2, Giusto 10, Jerič 6, Komjanc 16, Pauli 6, Sutter 4, Margarito (libero 1) Dessanti (libero 2), Castellani 0, Micali 3, Terpin 13. Trener: Ambrož Peterlin

Trener Ambrož Peterlin je tako strnil potek in končni izid: »Ne gre za izgubljene tri točke, ampak za pridobljeno eno, ki je po stanju na igrišču resnično zlata vredna!«

Ekipa iz Povegliana pri Trevisu je bila do tega kola še brez zmage in brez točk, koledar pa ji ni bil naklonjen, saj je igrala proti najmočnejšim nasprotnikom. Povsem drugače je bilo v soboto zvečer in mirno lahko zatrdimo, da so bili domačini pravzaprav stalno boljši od naše združene ekipe. Moramo pa tudi povedati, da SloVolley ZKB ni igral najbolje, daleč od tega. Trener je na vse načine poskušal spremeniti potek na igrišču in je vsak set začel z drugačno postavo. Ob tem moramo omeniti, da je bil tokrat odsoten Gabriele Sicco, ki je bil v petek vpleten v prometno nesrečo, sicer brez hujših posledic, ni pa še znano, kdaj se bo lahko spet pridružil soigralcem.

Tekma se je za SloVolley ZKB začela slabo, saj so domačini povsem nadigrali naše igralce in nato v tretjem setu še bolj suvereno prišli do zmage. Tudi v drugem in četrtem je bil Carnio že v visokem vodstvu, a ga je SloVolley ZKB v tretji četrtini dohitel in po nekaj uspešnih akcijah tudi prehitel. Osvojena točka je našim igralcem dala krila in so v petem začeli zelo odločno, povedli že z 11:8, a potem niso več osvojili točke.

Vsekakor, kljub ne ravno blesteči igri se SloVolley ZKB z gostovanja vrača z osvojeno točko, kar je nedvomno dober izkupiček.

ŽENSKA C-LIGA

Fagagna – Zalet ZKB 3:2 (25:20, 20:25, 18:25, 25:23, 15:12)

Zalet ZKB: Giurda 10, Winkler 10, Gulich 4, Surian 1, Stergonšek 0, Vattovaz 7, Misciali F. 15, Pellizzari 12, Misciali I. (L1), Furlan, Gabriele, Luxa, Lakovic, Movio (L2). Trener: Nicholas Privileggi.

Zaletovke so še drugič zapored izgubile po petih nizih, tokrat po vodstvu z 1:2. V četrtem so Fagagno dohitele pri 23. točki, a so nato nasprotnice izsilile tie-break. Varovanke trenerja Privileggija so imele največ težav pri sprejemu, kar jih je na koncu tudi stalo zmage. Tako kot prejšnji teden je bila tudi tokrat po mnenju trenerja nasprotna ekipa premagljiva, a se Zalet ZKB z gostovanja vrača le s točko.

ŽENSKA D-LIGA

Volley Club TS – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:19, 25:14, 25:21)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Berzacola L, Scocco, Colja, Gruden, Paulin, Komic, Ferfoglia, Berzacola A., Tosolini L1, Falzari L2, Menis, Soprani, Flospergher, Spindler. Trener: Aljoša Orel.

Soča je tekmo proti še neporaženemu Volley Clubu začela zelo zagrizeno in zasluženo povedla v začetku prvega niza. Nato so nasprotnice pritisnile na plin in prvič povedle pri rezulatu 11:9. Sočo so spravile v težave s težkim servisom ter zasluženo osvojile prvi set. V drugem setu so domačinke nadigrale Sočo, saj so zelo malo grešile in branile večino napadov, tudi večina dolgih akcij se je končala v njihov prid.

V tretjem so se gostujoče odbojkarice ponovno zbrale, omejile število napak in večji del seta tudi vodile. Servis in napad sta bila bolj prodorna in nekoliko spravila v težave nasprotnice. Volley Club jih je nato ujel pri 17. točki in tekmo pripeljal do končne zmage brez izgubljenega seta.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach – Il Pozzo 0:3 (23:25, 22:25, 26:28)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 9, Mavrič – Žikič 8, Mesar 5, Mezzari 1, Segre 12, Vremec 12, Vattovaz (libero ), Kalc 0, Lozej 1, Mattana . Trener: Loris Mania'

Slogi Tabor Studio Vegliach ni uspelo, da bi v Repnu vknjižila prvo zmago, čeprav je bila po osvojenih točkah v posameznih setih pravzaprav povsem enakovredna gostom. Šlo je za srečanje dveh zelo mladih ekip, predvsem taktično pa je bil tokrat boljši Il Pozzo, predvsem pa v odločilnih trenutkih manj grešil.

Tekma se je začela v znamenju popolne izenačenosti, saj sta se ekipi stalno izmenjevali v vodstvu vse do rezultata 14:14. Nekaj napak v sprejemu pri Slogi Tabor Studio Vegliach je omogočilo gostom, da so povedli z 18:14, a so Slogaši zaostanek skoraj v celoti izničili, zgrešen servis v končnici pa je olajšal nasprotniku pot do zmage. V drugem nizu je Il Pozzo že visoko povedel z 11:5, Sloga Tabor je predvsem s serijo uspešnih blokov izenačila na 16:16, bila v igri vse do dvajsete točke, nekaj napak v končnici pa je bilo zopet usodnih. Tudi v tretjem je bila najprej v vodstvu gostujoča ekipa, Slogaši so nadoknadili zaostanek in celo prvi prišli do set žoge. Il Pozzo se ni predal in v razburljivem finišu osvojil tretji set z minimalno razliko.

Loris Mania': »Kaj naj rečem? Moji igralci so izvedli kar nekaj lepih akcij, a kaj, ko so jim potem sledile napake ... Premalo smo bili agresivni v obrambi, predvsem pa zgrešili preveč servisov, kar je bilo na koncu tudi usodno.«