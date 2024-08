»Janja je vedno boljša«

Napetost, zmaga, veselje ... »čustva so bila danes močna, bilo je noro,« nam je po zmagoslavju slovenske plezalke Janje Garnbret dejal njen kondicijski trener in fizioterapevt Matej Bombač, doma iz Dolnjih Ležeč pri Divači (tu pa ima svoj moderen studio). Bombač je bil pred nekaj sezonami tudi fizioterapevt repenskega Krasa.

Kako ste Janjin štab spremljali današnjo odločilno preizkušnjo?

Začel bom tako: Janja je v tem športu absolutno številka ena. Stalno je na samem vrhu, a ko si toliko časa tam zgoraj, moraš vsakič potrditi zelo visoka pričakovanja. In uspelo ji je tudi tokrat, čeprav je imela kar velike težave s poškodbo prsta. Dobro smo rešili tudi to situacijo in na koncu je le osvojila zlato kolajno. Tekmovanje je bilo na vrhunskem nivoju.

Ali so se morda nasprotnice približale Janji?

Ne bom skrival, da sem veliko opazoval druge tekmovalke. A prišel sem do zaključka, da se jim pravzaprav Janja vedno bolj oddaljuje, ker trenira bolj kakovostno in nič ne prepusti naključju. Njena zmagovita poteza je bila ta, da je sestavila širok trenerski in strokovni štab, ki se dopolnjuje. Trener Roman Krajnik razmišlja zelo napredno in je zelo odprt.