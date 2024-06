Kdo so nogometaši Žil?

V taboru nogometne reprezentance Slovencev iz Italije že štejejo dneve, če že ne ure do uvodne tekme na letošnji Europeadi proti Furlanom. Slednja bo na sporedu v nedeljo ob 11. uri na stadionu Dansk Gymnastikforening v Flensurgu v Nemčiji. Neposreden spored boste lahko poslušali po valovih Radia Trst A. Televizijska hiša Telefriuli pa bo poskrbela za televizijski prenos v živo. V soboto bo v Schleswigu ob 16. uri slovesno odprtje pete Europeade, ki jo organizira Federalistična unija evropskih narodnosti FUEN.

Odprava Žil bo proti nemško-danski meji startala jutri zjutraj ob 9. uri z Opčin. Iz Benetk bodo leteli v Hamburg, nato pa se bodo z avtobusom peljali proti Flensburgu, kjer bodo nastanjeni.

V Nemčijo bo odpotovalo dvaindvajset nogometašev. Trinajst je Tržačanov, sedem Goričanov in dva Benečana. Največ nogometašev je prispeval Sistiana Sesljan (4), po tri Kras Repen, dva pa Vesna.

Najmlajši reprezentant je 18-letni Vesnin napadalec Emir Franzot, doma iz Nabrežine. Najstarejši pa Luca Paravan, doma z Oslavja na Goriškem, ki bo septembra dopolnil 33. rojstni dan.

Večina nogometašev je v sezoni 2023/24 igrala v elitni in promocijski ligi. Devet nogometašev je igralo pri italijanskih klubih na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Kapetan bo Stefano Simeoni, ki je igral tudi pred dvema letoma na Europeadi na Koroškem, ko so Žile v četrtfinalu izgubile z 1:0 proti kasnejšim zmagovalcem Južnim Tirolcem. Pred dvema letoma je skupaj s Simeonijem igralo še šest nogometašev letošnje garniture, kar je jasen dokaz, da je selektor Adamič močno pomladil reprezentanco.

Bolj podrobno o vseh nogometaših v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika.