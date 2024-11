Kras in Juventina uspešna, osem golov na tekmi Sovodenj in Vesne

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Fiume Bannia 2:1 (0:1)

Strelci: 27. Di Lazzaro (FB), 55. in 91. Velikonja

Kras Repen: Umari, De Lutti, Almberger, Rajčevič, Dukić, Catera, Badžim, Pertot, Velikonja, Kuraj (Perhavec), R. Šolaja (Lombardi). Trener: Kneževič.

Kras Repen je v 11. krogu elitne lige zasluženo doma premagal solidno ekipo Fiume Bannia in se s to zmago povzpel sam na vrh lestvice (Fontanafredda je doma izgubila proti UFM z 1:2). In s tem uspehom je Krasov predsednik Goran Kocman srečno proslavil svoj 54. rojstni dan. Samo srečanje v Repnu pa se ni začelo najbolje. V prvem polčasu so Krasovi nogometaši slabo igrali, kar so izkoristili gostje, da so vodili z 1:0. V drugem delu tekme pa preobrat. Gostitelji so stopili na igrišče odločno in samozavestno terv 10. minuti s prostim udarcem Velikonje izid izenačili. Isti igralec je nekaj minut pred koncem regularnega dela tekme dosegel še drugi zares mojstrski zadetek in s tem zapečatil končno zmago. V prihodnjem krogu bo Kras Repen gostoval v Casarsi.

Juventina – Pro Fagagna 2:1 (0:0)

Strelci: 74. M. Piscopo, 78. Grion 11-m, 91. Cassin (F)

Juventina: Blasizza, Furlani, Liut, M. Piscopo, Jazbar, Russian, Štrukelj, Samotti (Kerpan), Pillon (Grion), Hoti, Dario (L. Piscopo). Trener: Visintin.

Juventina je na domačem igrišču dosegla pomembno zmago. V Štandrežu je padla kvotirana Pro Fagagna, ki zaseda mesta v zgornjem delu lestvice. Vsi trije goli so padli v drugem polčasu. Juventina je z goloma Marca Piscopa in Griona vodila z 2:0. Grion je zadel z enajstmetrovke, ki si jo je izboril Hoti v protinapadu. Gostje so nato zadeli častni gol v sodnikovem dodatku. Pri Juventini so obenem zadovoljni, ker so se pop poškodbah vrnili nekateri pomembni členi ekipe (Grion, Luca Piscopo in Kevin Kerpan).

PROMOCIJSKA LIGA

Ronchi – Sistiana Sesljan 1:1 (1:1)

Strelec: 29. Villatora

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem, M. Crosato (Simeoni), Venuti (Giorgi), L. Crosato, Colja (Leghissa), Loggia, Benussi (Romeo), Volaš, Francioli, Villatora. Trener: Jurincich.

Po precej povprečni igri obeh ekip sta Ronchi in Sesljan igrala neodločeno z 1:1. Oba zadetka sta padla v prvem polčasu in prvi so povedli gostje z Villatoro. Domače moštvo pa je že tri minute pozneje izid izenačilo. Ekipi sta nadaljevali z ne preveč dobro predstavo, morda tudi zaradi slabe podlage igrišča, tako da je končni izid pravilno plačilo za obe ekipi. V prihodnjem krogu bo Sistiana Sesljan igral doma proti Pro Cervignanu.

1. AMATERSKA LIGA

Sant’Andrea San Vito – Sovodnje 4:4 (1:2)

Strelci za Sovodnje: 7. in 20. Petejan, 70. Žižmond, 80. Visintin

Sovodnje: Zanier, Baldassi (Russo), Simčič, Petejan, Feri, Umek, Visintin (Predan), Kožuh (Černe), Žižmond, Klančič, M. Juren (Maugeri). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so do 90. minute vodili s 4:2, nato je sledil pravi »harakiri«. Nogometaši tržaškega društva so nato v petih minutah dosegli dva gola: v 90. minuti so zadeli tretji gol, v 95. minuti pa še četrtega.

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – Audax 0:2 (0:2)

Mladost: Gergolet, Vižintin, S. Lakovič, Novak, Gjoka, Diawla, R. Faidiga, Dreassi, Aristone (T. Lakovič), Mbengue, Terpin (Bertoli). Trener: Braida.

Rdeča kartona: Diawla in Gjoka

Goriški Audax je v Doberdobu oba gola zadel v prvem polčasu. V drugem polčasu pa je sodnik izključil dva nogometaša Mladosti.

CGS – Vesna 3:5 (2:0)

Strelci: Sosič, Kerpan, Franzot, M. Colja in K. Vidali

Vesna: Škerk, Legiša (M. Colja), Rebula, Papais (Matuchina), Košuta, Sosič, Antonič, Lizza, Franzot, A. Kerpan (Canciani), Pojani (K. Vidali). Trener: Mozetič.

Vesna je prekinila negativno serijo štirih zaporednih, četudi začetek današnjega srečanja pri Svetem Ivanu v Trstu ni bnajbolje obetal, saj je CGS vodil z 2:0. Nato so se Vesnini nogometaši v drugem polčasu zdramili in v petnajstih minutah spreobrnili izid v svojo korist. CGS je nato uspel izenačiti, a »lastovke« so se spet zbrale in do konca tekme zadele še dva gola. Vesna bo v nedeljo v Križu gostila Mladost.

Unione Friuli Isontina – Zarja 2:0 (1:0)

Zarja: Savi, Čufar, Tawgui, Strogna, Lucchesi, Leigter, Capraro (Haxhija), Rollo (Lamacchia), Abatangelo, Perfetto, Zogaj (Gjuzi). Trener: De Sio.

3. AMATERSKA LIGA

Domio U21 – Primorec 1:3 (1:2)

Strelca: Dalle Molle 2, Racman

Primorec: A. Bagattin, Sartoretto, De Pascalis, Matassi, Štoka Kralj, Succi, Žerjal, Racman, Malalan (Rguig), Celardi (Di Donato), Dalle Molle.

Malisana – Primorje 1924 0:0

Primorje 1924: Paulich, Altaf, Rovina, Petkovič, Minussi, Gaudenzi, Balbi (Paoletti), Oliva, Saule, Chiatto (Bossi), Canziani (Durić).

Rdeč karton: Oliva

Nogometaši Primorja so na gostovanju v Malisani pri Torviscosi iztržili pomembno točko proti ekipi, ki je druga na lestvici. Obe ekipi sta ustvarili po nekaj priložnosti za gol, a mreži se v devetdesetih minutah nista zatresli.