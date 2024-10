Kras neodločeno s prvouvrščenim

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Fontanafredda 0:0

Kras Repen: Bužan, Badžim, Almberger, Rajčevič, De Lutti, Cagera, Kuraj (Perhavec), Grudina, Velikonja (Lombardi, Pitacco), Gotter, Buzzai (Pertot). Trener: Kneževič.

Proti vodilnemu moštvu Fontanafredde so Krasovi nogometaši igrali neodločeno brez gola in so tako na 8. mestu začasne lestvice skupno s Tamaiem. Varovanci trenerja Kneževiča pa so dejansko zamudili lepo priložnost, da bi pospravili ves izkupiček, saj so bili z prikazano igro in po številu priložnosti za zadetek boljši od gostov. V prihodnjem krogu bo Kras Repen igral v soboto v Štandrežu proti Juventini.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Sovodnje 2:1 (1:0)

Strelci: 25. Udovicich, 85. Žižmond 11-m, 87. Delvecchio

Breg: Blasevich, Cala, Spinelli, Pllana, Čermelj, Sancin, Racanelli, Udovicich, Pertosi, Delvecchio, De Chirico (Istrice). Trener: Bursich.

Sovodnje: Golej, Feri (Žižmond), Visintin (Ocretti), Rijavec, Petejan, Umek, Russo, Simčič, Predan, Klančič (A. Juren), Juren. Trener: Trangoni.

Na derbiju v Dolini so bile odločilne zadnje minute tekme, ko sta padla dva gola. Najprej so gostje iz Sovodenj uspeli izenačiti v 85. minuti z Žižmondom, ki si je najprej izboril najstrožjo kazen in nato jo tudi uspešno zadel. Dve minuti kasneje je nato s strelom iz kakih trideset metrov zadel v polno Delvecchio. Pri izidu 1:0 za Breg je Martin Juren zgrešil enajstmetrovko, ki si jo je prav tako izboril Žižmond.

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – CGS 0:1 (0:0)

Mladost: Pahor, Novak, Pers, Mauri, Lavrenčič, T. Lakovič (Gjoka), Vera, R. Faidiga, Vižintin, Diawla, Aristone. Trener: Braida.

Nogometaši Mladosti bi si proti tržaški ekipi CGS zaslužili vsaj točko, a so spet ostali praznih rok. Gostje so v polno zadeli po edinem resnem strelu v vrata Kevina Pahorja. Zmagoviti gol je padel v 79. minuti.

Vesna – Moraro 3:4 (1:2)

Strelci za Vesno: 33. M. Vidali, 57. Franzot, 75. Lizza

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula, Matuchina (Canciani), Košuta, Nabergoi (Millo), Antonič (Visconti), Lizza, Franzot, Pojani, M. Vidali (K. Vidali). Trener: Mozetič.

Za nogometaše Vesne so bile danes usodne številne napake v obrambi. Moraro je bil premagljiv, a nepravi pristop je pripomogel, da do gostje odnesli domov vse tri točke. V drugem polčasu je Vesna uspela nadoknaditi izid (1:3). Za izenačenje sta poskrbela Franzot in Lizza. Deset minut pred koncem tekme pa je Moraro zadel še četrti gol.

Zarja – Campanelle 1:1 (1:1)

Strelec: 38. Corrente

Zarja: Savi, Čufar, Tawgui, Rollo, Škabar, Leiter, Capraro, Perfetto, Abatangelo (Žagar), Corrente (Moscolin), Zogaj. Trener: De Sio.

Čeprav so nastopili z zelo okrnjeno postavo (odsotnih je bilo kar pet igralcev), so Zarjini nogometaši iztrgali proti prvemu na lestvici dragoceno točko. Lahko bi celo zmagali, saj so v drugem polčasu imeli številne priložnosti, da bi izid podvojili. V prvem polčasu so gostje v 35. minuti povedli z dvomljivo enajstmetrovko, pet minut pozneje pa je Zarja izenačila po lepi akciji s Correntejem.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Gradese 2:4 (1:2)

Strelca za Primorje: 8. Durić, 66. Petković

Primorje 1924: Paulich, Durić (Altaf), Spanghero, Petković, Fatigati (Bertagni), Miniussi, Balbi, Danaj, Saule (Bossi), Texeira (Paoletti), Oliva. Trener: Issich.

Rdeč karton: Danaj

Primorje je povedlo z Durićem, a nato so se razigrali gostje, ki so zadeli štiri gole. Častni (drugi) gol je nato za Primorje zadel Petković.

Torviscosa – Primorec 2:1 (0:1)

Strelec: 15. Rguig

Primorec: Pian, De Pascalis, Štoka Kralj, Matassi, Disciacca (Celardi), Succi, Žerjal (Brecelj), Racman, Malalan (Pipa), Dalle Molle, Rguig. Trener: Dario Battiston.