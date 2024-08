Kras Repen izenačil, Juventina zmagala

San Luigi – Kras Repen 1:1 (1:1)

Strelec: 33. Velikonja

Kras Repen: Bužan, Polacco (Buzzai), Badžim, Rajčević, Dukić, Catera (Almberger), Grudina, Gotter (Pagano), Velikonja (Pitacco), Kuraj, Šolaja (Lombardi). Trener: Kneževič.

Nogometaši repenskega Krasa so odigrali prvo uradno tekmo v letošnji sezoni. V uvodnem krogu italijanskega pokala elitne lige so v gosteh z 1:1 izenačili s tržaškim San Luigijem. Gostje so v 33. minuti prvega polčasa povedli z zadetkom Velikonje, le štiri minute kasneje pa je San Luigi izenačil s Carrettijem. Prihodnjo tekmo bo tako Kras Repen odigral v nedeljo, 1. septembra, ob 17. uri, ko se bo na domačem igrišču pomeril s Pro Gorizio.

Juventina – Muggia 1967 3:1 (2:1)

Strelci: 10. Serra, 21. Štrukelj, 66. Pillon

Štandreška Juventina je z domačo zmago s 3:1 proti ekipi Muggia 1967 začela nastope v italijanskem pokalu elitne lige. Prvi zadetek je v 10. minuti prvega polčasa dosegel Serra, za 2:0 pa je zadel Štrukelj. Gostje so zaostanek zmanjšali v 37. minuti s Palmegianom, zmago rdeče-belih pa je v 66. minuti zapečatil Pillon. Juventina se bo prihodnjo nedeljo v gosteh pomerila s Sanvitesejem.