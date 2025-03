Pomembne zmage za Zalet in obe Soči

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Tarcento 3:2 (22:25, 25:19, 25:20, 18:25, 15:11)

Zalet ZKB: Surian 9, F. Misciali 34, Winkler 12, Giurda 8, Vattovaz 5, Stergonšek 9, I. Misciali (L1) 1, Furlan, Gabriele, Tromba 0, Luxa 0, Lakovič, Movio (L2). Trener: Privileggi.

Zalet ZKB je v zelo napeti tekmi premagal petouvrščeni Tarcento in tako razliko v točkah na lestvici še nekoliko povečal v svojo korist. Zaletovke so po besedah trenerja Privileggija igrale zelo dobro in že bile na tem, da tekmo zmagajo s 3:1. Na koncu četrtega niza pa jim je zmanjkalo energije in ga niso zmogle osvojiti. V izjemno dolgih akcijah, ki so jih igralke obeh ekip prikazale na tekmi, je svoje naredila tudi krajša klop Zaleta, saj si domača ekipa z razliko od gostujoče ni mogla privoščiti toliko menjav, da bi odpočila svoje nosilke igre.

"Po četrtem izgubljenem nizu so v petem igrale zelo dobro v vseh elementih igre, taktično in z glavo. Pridobili smo prednost, tako da so nas morale nasprotnice loviti in več riskirati, s čimer so tudi več grešile. Svoje igralke lahko samo pohvalim," je bil po tekmi seveda zadovoljen trener Nicholas Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

Mariano - Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (17:25, 21:25, 16:25)

Soča: I. Devetak 9, T. Cotič 13, Miklus 10, Vižintin 11, Princi 4, A. Cotič 5, Černic (L), Antoni 0; n.v.: S. Cotič, M. Devetak, Pantani, Makuc. Trener: Battisti.

Soča je vknjižila še eno zmago. Z levo roko je premagala ekipo iz Mariana, tako da zdaj z devetimi točkami sameva na vrhu lestvice v skupini za napredovanje v B-ligo skupaj s Fiume Venetom, ki je sinoči premagal Triestino Volley. Že v prvem setu so Battistijevi varovanci pokazali svojo premoč. Z ostrimi servisi so otežkočili igro nasprotnikov, z odličnim sprejemom in hitro igro pa so bili v napadu neustavljivi, tako da je ekipa iz Mariana prišla le do sedemnajste točke. V drugem setu so se nasprotniki po hladni prhi predramili in zaigrali nekoliko boljše, tako da je bil rezultat izenačen do polovice seta, ko so Miklus in soigralci pritisnili na plin in osvojili niz. V tretjem setu so sočani zopet zaigrali izvrstno, tako da so z lahkoto osvojili tudi zadnjega in v Sovodnje pripeljali dodatne tri pomembne točke. Srednji bloker Miklus se je po tekmi res veselil zmage. »Tokrat smo zmanjšali napake na servisu, ki je bil hkrati zelo oster, kar je postavilo nasprotnike v velike težave. Poleg tega se je poznalo, da je z nami ves teden treniral kapetan Tomaž, tako da smo bili tudi na treningih v popolni postavi,« je povedal Miklus.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Faedis 3:0 (25:21, 25:12, 25:18)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 15, Cotič 8, L. Berzacola 8, Paulin 10, Flospergher (L), Ferfoglia, A. Berzacola 5, Tosolini 3, Soprani, Gruden, Birri, Bagon, Menis 7, Colja. Trener: Orel.

MOŠKA D-LIGA

Aurora Volley - Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (27:25, 25:21, 19:25, 25:20)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob, Mavrič – Žikič, Mezzari, Mesar, Segre, Vremec, Vattovaz (libero 1), Petrič (libero 2), Kalc, Mattana. Trener: Manià

Slogi Tabor Studio Vegliach se na gostovanju tokrat res ni izšlo in je klonila proti ekipi, ki jo je v prvem delu prvenstva obakrat premagala.

Gostujoči odbojkarji so tokrat, žal, zaigrali pod svojimi sposobnostmi. Prevečkrat netočen sprejem je seveda pogojeval igro na mreži, tako da napadi niso bili dovolj učinkoviti, kar so nasprotniki seveda izkoristili. Prvi set je bil kljub vsemu zelo izenačen in se je Slogi Tabor Studio Vegliach izmuznil čisto na koncu, kar je ekipi odvzelo nekaj poguma. Po drugem izgubljenem setu so igralci sicer pozitivno reagirali, tretjega zmagali brez večjih težav, v zadnjem pa so ponovno popustili in vse tri točke so pač ostale doma. Tokrat je bila tudi klop "prekratka", saj je bil Gal Leonard Kalc sicer na tekmi, vendar poškodovan, tako da ni mogel dati svojega doprinosa, odsoten je bil tudi Žiga Lozej, vendar je to le delno opravičilo.

Trener Loris Manià seveda ni mogel biti zadovoljen z izidom: »Res škoda, saj bi si z zmago bistveno olajšali pot v boju za obstanek. Na treningih fantje dobro delajo, žal pa jim na tekmah zmanjka samozavesti, da kar ne verjamejo v svoje sposobnosti, ki so vsekakor veliko večje od tega, kar so pokazali danes.«