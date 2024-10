Kras Repen OK, spodrsljaj Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Fontanafredda 2:3 (1:0)

Strelci: 9. Štrukelj, 55. Cesarin (F), 68. in 89. 11-m Salvador (F), 83. L. Piscopo

Juventina: Blasizza, Furlani, Russian, Liut, Jazbar, L. Piscopo, Štrukelj, Samotti, Pillon (Cocetta), M. Piscopo, Dario (Hoti). Trener: Visintin.

V Štandrežu so gledalci videli lepo in dinamično tekmo. Ritem je bil visoki, igra pa zelo moška, tako da je sodnik delil številne rumene kartone. Juventina je v prvem polčasu povedla in bi lahko pred odmorom zadela še drugi gol. V drugem delu pa so gostje igrali bolj napadalno. Uspeli so najprej izenačiti in nato še povesti. Oba gola sta padla po strelu zunaj kazenskega prostora. Za Juventino je v zadnjem delu srečanja po podaji s kota z glavo izenačil Luca Piscopo. V zadnji minuti pa hladna prha za domačine. Gostje so si v protinapadu izborili najstrožjo kazen in so tako odnesli domov vse tri točke. Za nameček se je še poškodoval Pillon.

Kras Repen – Maniago Vajont 1:0 (0:0)

Strelec: 74. Velikonja

Kras Repen: Umari, Badžim, Catera, Rajčević, Dukić, Grudina, Perhavec, Gotter (Polacco), R. Šolaja (Velikonja), Kuraj, Lombardi. Trener: Kneževič.

Pred samo tekmo so se na repenskem igrišču srčno poklonili mlademu Eriku Suberju, ki je pred kratkim prerano umrl in pustil neizmerno žalost v vsej vasi in okolici. Krasovci so se nato morali pošteno potruditi, da so strli odpor trdoživih gostov, ki sicer zasedajo brez točke zadnje mesto na lestvici, v Repnu pa so dokazali, da si takega položaja na razpredelnici ne zaslužijo. V prvem polčasu so sicer imeli več od igre in številne priložnosti za gol varovanci trenerja Kneževiča. V drugem delu srečanja pa je bila tekma izenačena. Za zmagoviti gol je poskrbel Etien Velikonja v 75. minuti.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Trieste Victory Academy 1:1 (1:1)

Strelec: 13. Volaš, 22. Hoti 11-m

Sistiana Sesljan: Clede, Razem (Venutti), Pelengić, Simeoni, L. Crosato, E. Colja (Carlevaris), Francioli, Tofoli, Volaš, Minighini (Villatora). Trener: Jurincich.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Isonzo 2:1 (1:0)

Strelca: 26. Sancin, 59. Čermelj

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Čermelj, Maselli, J. Sancin, Udovicich, Pertosi (Goiubessi), Racanelli, Freno (Sineri). Trener: Bursich.

La Fortezza – Sovodnje 1:0 (0:0)

Sovodnje: Golej, Russo, Simčič (Maugeri), Petejan, Feri, Umek, Predan (A. Juren), Ocretti (Boškin), Žižmond, Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodnje nadaljuje z neprepričljivimi nastopi. Trangonijevi nogometaši so ostali praznih rok v Gradišču, četudi je bil nasprotnik premagljiv.

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – Mossa 0:3 (0:0)

Mladost: Pahor, Komjanc, Pers, Lavrenčič (Aristone), Mauri, Cancian (S. Lakovič), Terpin (D. Dreassi), R. Faidiga, Casi, Diawla, Vižintin. Trener: Braida.

Mladost je zdržala en polčas. Nato so gostitelji že v 3. minuti prejeli gol in v nadaljkevanju popustili.

Vesna – Pieris 6:0 (2:0)

Strelci: 4. M. Vidali, 34. avtogol, 55. Franzot, 65. Lizza, 83. K. Vidali, 87. Kerpan

Vesna: Škerk, Legiša (Pertot), Rebula, Matuchina (Cuk), Košuta, Nabergoi, Antonič, Lizza (Kuk), Franzot (K. Vidali), Kerpan, M. Vidali (Visconti). Trener: Mozetič.

Nogometaši Vesne so visoko premagali Pieris, četudi se je kljub šestim prejetim golom kar solidno upiral. Dodati moramo, da je v 29. minuti prvega polčasa Albert Kerpan zgrešil najstrožjo kazen.

Zarja – Aris San Polo 6:2 (3:0)

Strelci za Zarjo: 12. Russo, 29. Abatangelo, 34. Russo, 57. Perfetto, 69. Corrente, 86. Žagar

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Domio B 4:3 (1:2)

Strelci za Primorje: 26. Texeira, 56. Balbi, 81. Saule, 96. Balbi

Primorje 1924: Paulich, Durić, Spanghero (Rovina), Petković, Fatigati (Gaudenzi), Miniussi (Fraia), Paoletti, Bossi (Texeira), Saule, Danaj (Bertani), Canziani. Trener: Issich.

Primorje 1924 je doseglo še drugo zaporedno zmago. Na Proseku je v 96. minuti padel Domio B.

Poggio – Primorec 3:0 (0:0)

Primorec: A. Bagattin, Sartoretto, Betteto, Succi, Štoka Kralj, Celardi, Giavon (Carli), Di Donato (De Pascalis), D. Bagattin (Čubej), Kaurin (Brecelj), Ruig (Žerjal). Trener: Battiston.

Po raztrgani igri obeh ekip in tudi z grobimi preekrški je Primorec v gosteh proti sicer solidni ekipi Poggia utrpel visok poraz. Ta pa je prehuda kazen za trebensko mmoštvo, ki je bilo predvsem v prvem polčasu povsem enakovredno gostiteljem. Ko pa je Poggio v drugem polčasu dosegel prvi zadetek, so gostje popustili in si pri izidu 0:2 tudi zapravili enajstmetrovko. Gostitelji so tretji zadetek dali v sodnikovem dodatku. Naj dodamo, da se je v prvem polčasu resneje poškodoval nogo Primorčev igralec Giavon, ki so ga morali odpeljati v bolnišnico na pregled.