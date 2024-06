Kristjan Čeh (spet) evropski prvak

Kristjan Čeh je prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, svojo četrto na velikih tekmovanjih in enajsto slovensko na prvenstvih stare celine. V metu diska je vrgel 68,08 metra in izboljšal drugo mesto s prejšnjega EP leta 2022 v Nemčiji. Pred tem je osvojil še zlato na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebro lani na SP v Budimpešti.

Svetovni rekorder Mikolas Alekna je osvojil le bron. Srebro je osvojil Avstrijec Lukas Weisshaidinger s 67,70 metra, za 22 cm je ugnal Alekno. Svetovni prvak Daniel Stahl ni presegel 67 metrov in je daleč od prave fome šest tednov pred olimpijskimi igrami v Parizu.