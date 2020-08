Martina Bearzi v rokometni A-ligi

V zadnjem desetletju smo o slovenskih (zamejskih) prvoligaših v ekipnih športih poročali predvsem pri odbojki. Za odbojkarsko mrežo so v sezoni 2011/12 igrali kar trije, Matej Černic, Loris Mania' in Damir Kosmina, med košarkarji in nogometaši pa jih že dolgo ni bilo. V prihajajoči sezoni jih v treh najbolj razširjenih športih pri nas prav tako ne bo, bomo pa lahko spremljali prvoligaške nastope slovenske rokometašice Martine Bearzi. Študentka, doma v Sesljanu, bo letos edina nastopala v najvišji ligi. In to v italijanski rokometni A-ligi pri klubu Pallamano Cellini v Padovi. Člansko ekipo kluba so namreč vključili v najvišjo ligo in zato so v Padovi iskali tudi okrepitev. Dobili so jo pri Rokometnem klubu Šempeter-Vrtojba, kjer je Martina tudi uspešno igrala zadnje tri sezone. V 1.B slovenski ligi je bila ena od nosilk, ekipa pa je po prekinitvi zaradi pandemije razpadla zaradi premajhnega števila igralk. »Po lanski prekinjeni sezoni sem sicer tudi razmišljala, da bi opustila igranje in se posvetila izključno študiju, saj dokončujem triletni študij literature, komunikologije in gledališča v Trstu. A so mi naposled predstavili zanimivo ponudbo in odločila sem se, da poskusim, saj ne vem, če se bo taka priložnost še kdaj ponovila,« je povedala še ne 22-letna rokometašica.

V Padovi bo edina profesionalka, klub ji bo nudil tudi stanovanje in vse obroke. Prvo italijansko ligo pozna, saj jo je vselej spremljala: ni na ravni prve slovenske lige, saj je rokomet z odbojko v Sloveniji ženski šport številka ena, je pa kljub temu kakovostna. Cilj kluba, ki bo sicer samostojno šele prvič igral v A-ligi, bo obstanek. Prvenstvo se bo začelo že 12. septembra, Padova pa bo v prvem krogu prosta, krstni nastop jo čaka 19. septembra proti Brixnu. V A-ligi bo letos 13 ekip, izpadle bodo tri, štiri ekipe pa nadaljujejo v play-offu.

Nazadnje je v najvišji italijanski ligi igrala Vesna Jagodic ob koncu devetdesetih let.