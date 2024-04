Trobčeva domačija bo kmalu spet polno zaživela

V Repnu je bil v sredo zvečer velik praznik, saj so po večletnem zaprtju in obnovi ponovno odprli Trobčevo domačijo. Stavba, v kateri je nekoč domoval Muzej Krasa, je bila do leta 2016 last Pokrajine Trst, nakar jo je prevzela Občina Repentabor. Da so po treh letih projektiranja in obnovitvenih del zaključili z obnovo, je zelo razveselilo županjo Tanjo Kosmina, da gre za dobrodošlo pridobitev, pa dokazuje množica vaščanov, ki se je zbrala na likofu.

Kosmina se je uvodoma zahvalila vsem, ki so sodelovali pri obnovi. Vodji projekta arhitektu Mauru Franzi, občinskim uslužbencem, vsem podjetjem, ki so izvajala obnovitvena dela, in društvu Kraški dom. Da je bil večer posebno prazničen, so poskrbeli ravno zbor Kraški dom pod vodstvom Vesne Guštin, Razvojno združenje Repentabor z razstavo »cvetja, ki ne uvene« in mladi kraški noši.