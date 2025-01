Mitja Emili prepričal žirijo

V košu ... glava, ne pa žoga. Tako bi lahko na kratko in malce hudomušno orisali vrhunsko fotografijo Mitje Emilija, ki je osvojila prestižno drugo nagrado, oziroma srebrno kolajno, na svetovno priznanem fotografskem natečaju World Sports Photography Awards. Pred dnevi so se o tem razpisali na številnih mednarodnih medijih, od angleškega Guardiana, BBC-ja ter New York Timesa. 49-letni proseški fotograf, ki stanuje v Sesljanu, je priznanje prejel v skupini profesionalnih fotografov v košarkarski kategoriji. Vsak šport je zastopan posebej. Na mednarodnem fotografskem natečaju vsako leto nastopa več kot dva tisoč poklicnih fotografov iz celega sveta. Še več je fotografov amaterjev, ki jih vključijo v drugo skupino.

Mitjeva drugouvrščena fotografija je nastala na tekmi 1. kroga italijanske košarkarske A-lige v športni dvorani PalaRubini v Trstu med Pallacanestrom Trieste in milanskim Armanijem. Košarkar, ki ga je Mitja ujel v mrežico, je Američan Colbey Ross.

Emili se s fotografijo poklicno ukvarja šest let. V Sesljanu je tudi odprl fotografski studio. Pred tem je veliko let deloval kot mehanik v motociklističnem prvenstvu Superbike. Bil je tudi kovač. Fotografija pa mu že prej ni bila tuja, saj se je s tem poklicem ukvarjal že od 17. do 23. leta starosti.