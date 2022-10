»Mladi, zabavajte se«

Tržačan Gianmarco Pozzecco je letos postal selektor italijanske reprezentance in na zadnjem evropskem prvenstvu »azzurre« odlično vodil ter bil na pragu polfinala, ki se je izmuznil le po igranju podaljška proti Franciji. Vročekrvni trener je na Festivalu športa v Trentu v organizaciji Gazzette dello Sport rade volje pristal na pogovor in z običajno ironijo analiziral dogajanje na zadnjem eurobasketu, a dotaknil se je tudi drugih pomembnih zadev.

Gianmarco Pozzecco, Ettore Messina vas je označil kot »fantastičnega mulca« (»mulo fantastico« v originalu). Kako mu odgovarjate?

Moram se zelo zahvaliti Messini, ker je bilo leto z njim zelo koristno. Naučil sem se veliko stvari. Spoznal sem, da najbrž brez te izkušnje z njim na evropskem prvenstvu ne bi dosegel tega rezultata. Analitične zmogljivosti Ettoreja so neverjetne in najbrž nikoli mu ne bom dorasel, a naučil sem se marsičesa.

Par je torej uspešno deloval, čeprav je bil marsikdo dokaj skeptičen?

Na začetku se je precej govorilo o tem, kako bova sobivala, a zadeve so stekle, tako da smo kmalu vsi pozabili na začetne dvome. In lahko mirno zatrdim, da imam zdaj prijatelja več.

Začenja se italijanska A1-liga, v kateri nastopa tudi Pallacanestro Trieste ...

Na to vprašanje pa moram odgovoriti v tržaškem narečju. Žal v slovenščini poznam le par besed »dobro, kako je? Razumem ali ne razumem?« (v slovenščini že v originalu). Moram priznati, da italijanskemu prvenstvu bolj malo sledim. Vem pa, da so v Trstu vedno pričakovanja velika in so vsi komaj čakali, da se po covid obdobju lahko znova vrnejo v športno palačo. Srčno upam, da se bo Legovich izkazal in bo Trst odigral vidno vlogo v prvenstvu. Tudi prijateljska tekma proti Sloveniji je bil vnovičen dokaz, da Trst ljubi košarko.

Celoten intervju smo objavili v nedeljski izdaji Primorskega dnevnika.