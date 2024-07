Na mladinskem EP bron za dvojec Škerlavaj - Fras

S pravkar zaključenega mladinskega evropskega prvenstva v olimpijskem jadralnem razredu 470 v grškem Solunu sta se Openka Mija Škerlavaj in Koprčan Martin Fras vrnila z bronasto kolajno v konkurenci U21. Člana portoroškega JKPirat (Škerlavaj je sicer še vedno tudi članica TPKSirena) sta zaostala le za izraelskima dvojcema Levy - Gal, ki je bil najboljši tudi v absolutni konkurenci, in Shemes - Levkovitz. Na skupni razpredelnici (na mladinskem EP tekmujejo jadralke in jadralci do 24. leta starosti) sta slovenska reprezentanta zasedla 14. mesto.

Sočasno so v Solunu tekmovali tudi jadralke in jadralci v razredih 420, in sicer v odprti konkurenci (»open«) in v starostni skupini U17. V konkurenci »open« sta se med 116 posadkami na končno 44. mesto uvrstila član TPKSirena Noah Samuel Barbiero in njegov sojadralec Matteo Mioni iz društva Società Velica Barcola e Grignano (SVBG). Evropski naslov sta osvojila Tržačana Lisa Vucetti in Vittorio Bonifacio (oba SVBG).