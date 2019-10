Na začetek prvenstva so pripravljene, želijo čim više

Pri Zaletu, najvišje postavljeni ekipi pri nas, so na začetek prvenstva pripravljeni. Igralke in trener so glede ciljev na isti valovni dolžini: želijo više kot lani.

»Čim više. Lanska izkušnja, ko smo s četrtega mesta padli na deveto, je pri vseh zapustila veliko grenkega priokusa,« priznava trener Edi Bosich, ki bo tretjo sezono zapored na čelu združene ekipe. Prvenstvo bodo začeli v soboto v gosteh pri Rojalkennedyju.

Ogrodje ekipe je enako lanskemu, je pa nasploh delovna skupina doživela v tem poletju kar nekaj sprememb. Pomladili ste se na račun nekaterih odhodov.

Drži. Lani sem tudi na klopi razpolagal z več igralkami, ki so že igrale v najvišji deželni ligi. Spomnimo se Sharon Constantini in Jasne Vitez, ki sta včasih tudi znale spreobrniti tekmo v našo korist, letos pa bodo na njihovem mestu mladinke, ki so igrale najviše v 1. diviziji, v tem prvenstvu pa se niso nikoli borile za višja mesta. Skratka, standardna postava bo enaka lanski, s tem da smo v ekipo privabili prosto igralko Luano Valli, ki je lani igrala pri vodilnem Virtusu, kaj bo prispevala klop pa bo odvisno od tega, kako bodo mladinke reagirale na igrišču. Nekje pa je treba začeti.

Kaj lahko prispevajo mlade sile?

Na treningih dobro držijo ritem igre, ampak se morajo zdaj preizkusiti tudi na tekmi. Z njimi bo treba še veliko vaditi, nimamo še igralke, ki bi bila že pripravljena odvzeti mesto kaki starejši igralki.