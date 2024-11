Nagradili 23 marljivih športnikov

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Zadružna kraška banka Trst-Gorica sta sinoči v prostorih društva Kremenjak v Jamljah podelila nagrado šport in šola za dijakinje in dijake višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem tudi vidne rezultate v športu. Podelili so jih že triintridesetič.

Letos je nagrado prejelo 23 dijakov in dijakinj, polovico manj kot lani, ko so na Opčinah podelili kar 46 priznanj. Trinajst je deklet in deset fantov, ki zastopajo dvanajst športnih disciplin. Z največjim številom nagrajencev se ponaša košarka (4), sledi veslanje (3), ženski rokomet (2), odbojka (2), umetnostno kotalkanje (2), cheerleading (2), atletika (2), orienteering (2) ter po en predstavnik v tenisu, nogometu, kolesarjenju in ritmični gimnastiki. Sedemnajst nagrajencev obiskuje višje srednje šole na Tržaškem, osem pa na Goriškem. Kar devet nagrajencev ne tekmuje za slovenska društva v Italiji: šest za italijanska društva na Tržaškem, Goriškem in Videmskem, trije pa nastopajo v Sloveniji.

Na slavnostni podelitvi v Jamljah je glavni govor imela novinarka Primorskega dnevnika Aleksija Ambrosi, ki vodi goriško kroniko in je v šolskih in pošolskih letih odlična odbojkarica Vala ter večkratna dobitnica nagrade šport in šola. »Šport ni samo telovadba, saj prinaša vrsto drugih koristi. Pomemben faktor so zame bili človeški odnosi, ki sem jih spletla in gojila v tistih letih. Pri skupnem garanju na treningih, ob zmagah in tudi ob porazih se namreč zacementirajo prijateljstva, ki imajo trdne temelje in lahko trajajo celo življenje, je med drugim povedala.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku