»Naredile smo kakovostni preskok«

Kapetanka Zaleta ZKB Demi Vattovaz nastopa v špici projekta že od sezone 2015/2016. S 27 leti je tudi najstarejša igralka v ekipi, ki je v zadnjih letih med protagonisti C-lige in kateri se iz leta v leto dodajajo vedno mlajše igralke. Beseda je tako tekla o prvem porazu, ki ga je Zalet doživel po napetem boju v soboto, letošnji skupini, razvoju ekipe in željah za naprej.

Kaj je zmanjkalo, da bi v soboto osvojile zmago?

Res škoda, da smo izgubile. Vodile smo že z 2:0, v tretjem nizu je bilo 23:23, tudi četrtega smo izgubile na razliko. Šlo je za res lepo tekmo, bila je zelo borbena in na visoki ravni, zato jo je bilo tudi lepo igrati. Ne vem, kaj nam je zmanjkalo. Mislim, da je šlo v tem primeru predvsem za zasluge nasprotnic, ki se niso nikoli predale in so v zmago verjele do konca. Kakšno žogo bi verjetno lahko prej spravile na tla, a odbojkarice Roveredane so branile res dobro. Seveda pa se lahko iz tega poraza kaj naučimo, saj moramo tudi takrat, ko zmagujemo, biti konkretne vse dokler ne pade na tla zadnja žoga, da lahko zmagamo tekmo.

Katere so največje vrline v vaši igri?

Imamo hitro igro in dobro branimo. Veliko igramo preko centrov, pa tudi z zunanjimi igralkami igramo hitro. Ko sprejem deluje, tako kot v prvih dveh setih v soboto, nam uspe razviti hitro igro, ki spravi v težave nasprotnice.

V prvi ekipi Zaleta igrate že od sezone 2015/2016. Kako se je v vseh teh letih ekipa spreminjala?

Kot ekipa smo naredili veliko korakov naprej, predvsem v zadnjih treh letih. Mislim, da je to tudi zasluga Nicholasa (Privileggija, trenerja ekipe op. a.) ter skupine. Ta je sestavljena iz mirnih deklet, ki si želijo rezultatov in se zelo trudijo. V zadnjih treh letih smo naredile velik kakovostni preskok, kar kažejo tudi rezultati. Razlika se je pokazala predvsem v mentaliteti. V prvih sezonah v C-ligi smo imele izgovor, da smo mlada ekipa in zato dosežemo, kar pač lahko. S to skupino pa smo se pred dvema letoma uvrstile na četrto mesto, kar je bilo manjše presenečenje, čeprav smo med letom spoznale, kaj zmoremo in smo delovale homogeno, da bi dosegle čim boljši rezultat. Lani smo želele potrditi rezultat, kar nam je tudi uspelo, isto si želimo tudi letos.