Naš športnik 2024 danes v Boljuncu

Nagrajevanje naš športnik 2024 bo danes ob 19.30 v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu.

Prireditev bo vodil operativni tajnik ZSŠDI in radijski voditelj Evgen Ban. Na odru mu bodo družbo delali tudi komičarka Tjaša Ruzzier in glasbena skupina Gedore.

Za samo nagrajevanje pa so se želeli povezati tudi z lokalnimi društvi. Glavne nagrade bodo tako podeljevali člani gledališke skupine France Prešeren iz Boljunca ter nogometaši in košarkarji Brega.

Nagrade naš športnik podeljujejo primorske medijske hiše z obeh strani nekdanje meje. To so Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, Tv in Radio Koper Capodistria ter Primorske novice. Prireditev režira Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju z Občino Dolina.

Ker bodo prireditev iz boljunskega gledališča v živo predvajali na valovih Radia Trst A in Radia Koper Capodistria, vse obiskovalce večera prosijo, naj bodo v dvorani najkasneje ob 19.15.

Na večeru bo razkrito, kdo izmed šestih športnic, športnikov in ekip, ki so se s svojimi dosežki v letu 2024 uvrstili v ožji izbor za nagrado naš športnik, bo tudi zmagal.

V današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku lahko preberete vse utemeljitve.