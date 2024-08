»Nihče ni računal na to, a so zasluženo v polfinalu«

Slovenski rokometaši so se z odlično igro, ki jo kažejo na olimpijskem turnirju, prebili med štiri najboljše. Norveško so v sredinem večernem četrtfinalu premagali s 33:28, v polfinalu pa jim bo danes ob 21.30 stala nasproti Danska, ena od glavnih favoritinj za osvojitev olimpijske krone. O slovenskem uspehu in obetih v polfinalu smo se pogovorili s 34-letnim Izolanom Janom Radojkovičem, ki je večino svoje kariere igral za tržaškega prvoligaša.

Je bila zmaga Slovenije v četrtfinalu pričakovana ali gre za eno od presenečenj turnirja?

Osebno me zmaga ni presenetila preveč. Že v prvem delu so dokazali, da igrajo vrhunsko. Tudi včeraj (v sredo op. a.) so jasno pokazali, da so trenutno veliko boljši od Norveške. Sicer je nekoliko presenetljivo, da so se uvrstili v polfinale. Mislim, da ni nihče računal na to, ampak so dokazali, da so zasluženo tam. Že v prvem delu so odigrali vrhunsko vse tekme razen dvoboja proti Nemčiji, ki pa ni imel nekega tekmovalnega naboja in pomena. Gotovo je to izvrsten rezultat.

Kateri je bil recept za ta uspeh? Kaj krasi slovensko igro?

Trenutno sta Aleks Vlah in Blaž Janc med najboljšimi na svetu. Vlah igra res vrhunsko. Proti Japonski je zadel 14 golov, proti Norveški 11. Skupaj z Jancem sta v četrtfinalu dala 20 golov. Res igrajo vrhunsko tudi obrambo, vratarji pa dobro branijo. Vse funkcionira in je tako tudi lažje. A mislim, da sta ta dva rokometaša res naredila razliko na turnirju.

Kam lahko zdaj cilja slovenska reprezentanca?

Včeraj (v sredo op. a.) so izjavili, da želijo iti do konca, kar je tudi prav. Ko enkrat prideš do polfinala, si dokazal, da si med najboljšimi in se tam lahko zgodi karkoli. Če nimaš teh ciljev, niti nikoli ne moreš priti do konca. Zdaj je vse mogoče. Čaka jih Danska, ki je v zadnjih letih najboljša reprezentanca na svetu. Tudi na tem turnirju še ni izgubila, čeprav se je v četrtfinalu namučila s Švedsko. Medalja je za Slovence zdaj gotovo zelo blizu. Možno je, da pridejo tudi do konca, kar bi bilo res nekaj neverjetnega.