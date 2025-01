Novi selektor je Alen Carli

Nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji, ki deluje pod okriljem ZSŠDI, ima novega selektorja. Maria Adamiča, ki je na klopi Žil sedel od same ustanovitve, bo zamenjal nekdanji kapetan Žil in dosedanji pomočnik Adamiča Alen Carli, ki bo reprezentanco vodil v naslednjem obdobju do Europeade v FJK leta 2028. Prvič bo Carli sedel na klopi Žil že junija letos, ko bo reprezentanca odigrala nekaj prijateljskih tekem in mednarodni turnir v sklopu EPK GO!2025.

Alen Carli, letnik 1979, je nedvomno eden najbolj uspešnih zamejskih nogometašev vseh časov. Nogometno kariero je začel pri proseškem Primorju nato pa prestopil k mladinskim vrstam Triestine. Na članski ravni je igral v C-ligi (tudi pri Cosenzi, na jugu Italije), več let v D-ligi (tudi pri NK Kras Repen) ter zaključil svojo nogometno pot pri 43-ih letih, v športni sezoni 2021/22, pri Sistiani Sesljanu, v elitni ligi.

Z nogometno reprezentanco Slovencev v Italiji je leta 2019 osvojil Pokal Narodov v Velikovcu, v Avstriji, leta 2022 pa je nastopil v vlogi kapetana na Europeadi na Koroškem, kjer so Žile zaključile prvenstvo na 7. mestu. Za Žile je skupno odigral 10 tekem in dosegel en zadetek. Po nogometni upokojitvi je postal pomožni trener Žil in kot tak je bil tudi član odprave na Europeadi v Nemčiji in na Danskem leta 2024.

Trenerski izpit UEFA B je opravil že pred sedemnajstimi leti. Trenutno trenira mlajše selekcije pri Sistiani Sesljanu, sedaj pa bo ob tem še glavni selektor Žil – nogometne reprezentance Slovencev v Italiji.