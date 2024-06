Ob tekmah tudi druženje

Prejšnji teden je v Podčetrtku potekalo že 46. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. Srečanje, ki ga prireja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, povezuje mlade slovenske športnike (stare 15 let in mlajše) iz Avstrije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Na prijateljskih tekmah se pomerijo v nogometu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Ključen del dogodka pa je tudi druženje in tkanje vezi.

Otvoritvena slovesnost je potekala v zdravilišču Terme Olimia, kjer so bile ekipe tudi nastanjene. Slovenski športniki in športnice iz Italije so v Podčetrtku uspešno nastopali. Ekipe, ki so nastopale pod okriljem ZSŠDI, so osvojile prvo mesto skorajda v vseh turnirjih, in sicer v ženski odbojki, moški košarki ter moškem in ženskem namiznem tenisu. Nogometaši pa so bili na koncu drugi, saj so morali priznati premoč koroških sovrstnikov.

Celotno dogajanje je bilo v Termah Olimia zelo pestro. Organizatorji so mladim zamejskim športnikom in športnicam omogočili prost vstop v bazene, skupni ogled tekme evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji med Slovenijo in Srbijo, večerno animacijo in kopanje v vodnem parku Aqualuna.