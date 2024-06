Pallacanestro Trieste napredoval v A-ligo

Košarkarji tržaškega kluba Pallacanestro Trieste se po enemu letu igranja v A2-ligi vračajo med elito. V četrti tekmi finala play-offa so s 83:72 premagali Cantù in napredovali v A-ligo. Varovanci trenerja Jamiona Christiana so imeli ves čas vajeti igre v svojih rokah. Po nekoliko bolj izenačeni prvi četrtini (20:14) so v nadaljevanju pritisnili na plin in na glavni odmor odšli z 12 točkami naskoka (40:28). V prvi polovici tekme so Ruzzier in soigralci izstopali predvsem v obrambi, v drugem delu pa še dodatno dvignili ritem v napadu in na koncu slavili z 11 točkami prednosti. Nekoliko so popustili le v zadnjih dveh minutah, ko pa je bila zmaga dejansko že na varnem. Z dvomestnim številom točk se je tokrat izkazala četverica košarkarjev tržaškega moštva: Vildera 20, Reyes 19, Ruzzier 18 in Filloy 11.