Športel o 70-letnici AŠD Sovodnje

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Sovodnje, ki letos slavi 70-letnico delovanja, Ladija Tomsiča, odbornico Nado Devetak in nekdanjega predsednika Zdravka Kuštrina. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo odbojkarjev Soče v moški C-ligi in tekmo Gajine ženske ekipe v teniški C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometašev Brega v 1. amaterski ligi in košarkarski turnir Zmagajmo vsi v organizaciji Sklada Mitja Čuk. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Gajina teniška igralka Romina Cossutta.

