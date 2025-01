Po podaljšku boleč poraz Jadrana

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – San Bonifacio 66:69 po podaljšku (11:18, 29:32, 46:49, 60:60)

Jadran: Batich 11 (-, 1:4, 3:5), Demarchi 12 (4:4, 1:5, 2:8), Gobbato 10 (2:6, 4:8, 0:1), Milisavljevic 4 (-, 2:2, -), -De Petris 10 (2:4, 4:6, -), Besedič 5 (-, 1:2, 1:4), Karapetrović 11 (1:4, 5:11, 0:1), Jakin 0 (-, -, 0:3) Pwrsi 3 (-, 0:1, 1:2), Malalan nv, Sabadin nv. Trener: Walter Vatovec.

Na pomembni tekmi v boju za obstanek je Jadran izgubil po podaljšku. Jadranovci so imeli lepo priložnost, da bi zmagali že po regularnem delu tekme. Nekaj sekund pred koncem so že vodili z dvema točkama prednosti (60:58), a so nato gostje izid izenačili ter izsilili podaljšek. Košarkarjem trenerja Vatovca so bili za poraz usodni izgubljene žoge (13) in slab odstotek pri izvajanju prostih metov (le 50 %). Od posamezikov bi omenili le Gobbata zaradi požrtvovalnosti in borbenosti. Jadranovci bodo v prihodnjem krogu igrali že v sredo, 29. januarja, v Romansu proti goriškemu Dinamu.

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

Olympia TS – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:19, 25:15, 25:21)

Soča: Scocco 9, Cotič 6, L. Berzacola 2, Komic, Paulin 2, Ferfoglia, A. Berzacola 2, Tosolini, Spindler, Menis 9, Soprani 6, Colja 1, Flospergher (L).