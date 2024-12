Pomembni zmagi Juventine in Sesljana, Jadran KO

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Pordenone – Jadran 60:49 (13:17, 24:29, 40:31)

Jadran: Batich 5 (1:3, 2:7, 0:3), Gulič nv, Ban 9 (4:5, 1:5, 1:4), Demarchi 10 (1:2, 0:5, 3:8), De Petris 8 (2:2, 3:7, -), Jakin 2 (-, 1:2, 0:1), Gobbato 0 (-, 01, 0:1), Besedič 0 (-, 0:4, -), Persi (-, 0:1, -), Milisavljevic 15 (2:2, 2:3, 3:6), Sabadin nv. Trener: Bazzarini.

Po prvem polčasu je vse kazalo, da bo jadranovcem uspel velik podvig, da bi v deželnem derbiju v Pordenonu premagali domačo ekipo, ki je visokem drugem mestu lestvice. Varovanci trenerja Bazarinija so namreč skozi ves prvi del tekme vodili in sklenili polčas s petimi točkami razlike. V tretji četrtini pa so odpovedali predvsem v napadu, saj so dosegli vsega pičlih 9 točk. To so seveda izkoristili gostitelji, ki so poskrbeli za preobrat in povedli za dve točki. Kot se običajno dogaja za Jadranovo peterko, je bia spet usodna končnica srečanja. Jadranovci so se približali domačemu moštvu na sami dve točki, ko so začeli kot za stavo grešiti v napadu. Gostitelji so Jadranove napake spretno izkoristili in na koncu zmagali.

NOGOMET

ELITNA LIGA

UFM – Kras Repen 3:3 (2:1)

Strelci: 32. Acampora (U), 38. Gotter, 43. in 90. Lucheo (U), Šolaja 46., 93. Šolaja

Kras Repen: Bužan, Badžim, Almberger (Lombardi), Rajčevič, De Lutti, Catera (Kuraj), Pertot (Polacco), Grudina, Velikonja (Pitacco), Gotter (Pacor), Šolaja. Trener: Kneževič.

Na derbiju kroga elitne lige sta se tržiški UFM in Kras Repen razšla pri neodločenem izidu 3:3. Zadnji del srečanja ni bil ravnokar za srčne bolnike, saj sta dva gola padla v 90. in 93. minuti. Tekma je bila zelo borbena in na visoki tehnični ravni. Že v prvem polčasu so imeli varovanci trenerja Kneževiča nekaj zrelih priložnosti za gol, toda po napaki obrambe so prejeli zadetek. Gotter pa je za Krasovo moštvo izid izenačil. Kmalu zatem so gostitelji spet po Krasovi napaki obrambe povedli. Že v 2. minuti drugega dela tekme je Šolaja izid izenačil. Domače moštvo je nato ostalo v desetih, česar gostje niso znali izkoristi. Nasprotno: v 90. minuti so si priigrali enajstmetrovko in povedli s 3:2. Gostje pa se niso dali in prav v zadnji sekundi srečanja je bil spet uspešen Šolaja, ki je zapečatil končni izid na 3:3.

Tamai – Juventina 0:2 (0:2)

Strelca: 15. Parpinel (avt), 30. Hoti

Juventina: Blasizza, Furlani, Russian, Liut, Jazbar, L. Piscopo, Štrukelj (Grion), Samotti, M. Piscopo (Kerpan), Hoti, Cocetta (Menon). Trener: Visintin.

Rdeč karton: 55. Blasizza

Juventina je proti solidnemu Tamaiu odigrala eno boljših letošnjih srečanj. V obrambi so Visintinovi nogometaši delovali brezhibno, Tamai so v prvem polčasu dvakrat presenetili s hitrima protinapadoma. V prvem polčasu so tudi enkrat zadeli vratnico. Na začetku drugega polčasa je Juventinin vratar nerodno posredoval in zakrivil prekršek zunaj kazenskega prostora, za kar si je prislužil rdeči karton. A rdeče-beli so igrali še naprej zbrano in tudi z možem manj so zelo malo tvegali. Juventina je tako osvojila nove tri pomembne točke in že nestrpno čaka na sobotni derbi s Pro Gorizio (v Štandrežu ob 14.30).

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Forum Julii 1:0 (1:0)

Strelec: 7. Romeo

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli, Loggia (M. Crosato), Francioli, Volaš, Villatora (E. Colja), Romeo (Minighini). Trener: Jurincich.

Rdeč karton: trener Jurincich

Proti na lestvici višje postavljeni ekipi Forum Julii so nogometaši Sistiane Sesljana v Vižovljah osvojili tri dragocene točke. Tekma se je za »delfine« začela na najboljši način, saj je Romeo po podaji Volaša povedel svoje moštvo v vodstvo. Gostitelji so si nato v 36. minuti zapravili priložnost za 2:0: Volaš si je priigral enajstmetrovko, ki pa jo je zapravil. V drugem polčasu je ostal izid nespremenjen, tako da so se lahko domači nogometaši veselili zmage in da so se še bolj pomaknili proti vrhu lestvice.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Sant’Andrea San Vito preložena zaradi burje

Tekmo v Dolini je sodnik prekinil po prvem polčasu zaradi burje. Izid je bil 0:0. Društvi nista še določili datum, daj bosta nadoknadili tekmo. Srečanje bodo nadaljevali od 45. minute dalje.

Breg: Blasevich, Calabrese, Spinelli, Lisi, Pllana, Sineri, J. Sancin, De Chirico, Pertosi, Delvecchio, Freno. Trener: Bursich.

Sovodnje – Aquileia 3:1 (0:1)

Strelci za Sovodnje: 48. Žižmond, 80. M. Juren, 90. Formisano

Sovodnje: Zanier, Baldassi (Russo), Simčič, Ocretti, Petejan, Umek, Visintin (Predan), Kožuh (Černe), Žižmond (Formisano), Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Po prvem polčasu je v Sovodnjah vodila ekipa iz Ogleja, četudi so gostitelji zadeli prečko in zgrešili še eno stoodstotnom priložnost. V drugem polčasu so se belo-modri razigrali in trikrat zatresli nasprotnikovo mrežo. Za oko je bil lep gol Martina Jurna.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Turriaco 0:0

Zarja: Bremec, Čufar, Poropat, Leiter, Danese, Rollo, Tawgui, Haxhija (Savi), Abatangelo (Capraro), Corrente, Perfetto (Žagar). Trener: Stefano Gregoratti.

Rdeč karton: 67. Bremec

Vesna – Audax Sanrocchese 3:0 (1:0)

Strelci: 13. Cuk, 67. Franzot, 74. Pojani

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula (Pertot), Matuchina (Canciani), Košuta (Vidoni), Sosič, Antonič, Lizza, Franzot (K. Vidali), A. Kerpan, Cuk (Pojani). Trener: Mozetič.

San Giovanni – Mladost 7:1 (2:1)

Strelec: 45. Mbengue

Mladost: Pahor, Komjanc (D. Dreassi), Novak, Lavrenčič (S. Lakovič), Mauri, Pers, Terpin (T. Lakovič), Faidiga, Vižintin, Mbengue, Casi. Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – ISM Gradisca 0:1 (0:0)

Primorec: A. Bagattin, De Pascalis, Matassi (Giavon), Stocca Kralj, Celardi, Succi, Žerjal, Racman, De Sio, Dalle Molle, Rguig (A. Malalan). Trener: Battiston.

Rdeč karton: Žerjal

Primorje 1924 – Villesse 0:2 (0:0)

Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Rovina, Petković, Miniussi, Gaudenzi, Balbi, Oliva, Saule, Chiatto (Bossi), Durić. Trener: Issich.

Rdeč karton: 52. Gaudenzi.

Tekma na Proseku je bila izenačena in gostje so bili bolj spretni pri določenih epizodah. Primorje je v prvem delu zadelo vratnico in prečko. Rdeče-rumeni bodo v prihodnjem krogu spet igrali na domači Rouni. Tekma proti Romani Bisiaci bo v soboto ob 19.30.