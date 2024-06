Ponos, motivacija in srce

V taboru Žil se stopnjuje napetost pred nedeljskim krstnim nastopom na letošnji peti nogometni Europeadi. Začelo se je vzvratno štetje v pričakovanju nedeljske uvodne tekme v skupini D proti močni reprezentanci Furlanov. Selektor Mario Adamič je na današnji novinarski konferenci na sedežu TPK Sirena pri Barkovljah v Trstu poudaril, da je reprezentanca Slovencev v Italiji zelo dobro pripravljena. »Zadnji mesec smo dobro trenirali in fantje so zelo motivirani,« je povedal Adamič in dodal: »Imamo boljšo reprezentanco kot pred dvema letoma, ko smo se na Koroškem uvrstili v četrtfinale. A to bomo morali dokazati v nedeljo, ko nas čaka zelo pomembna tekma proti močnim Furlanom.«

Žilam so vso srečo zaželeli deželni odbornik Pierpaolo Roberti, deželni svetnik Marko Pisani, v imenu obeh krovnih organizacij predsednica SKGZ Ksenija Dobrila ter predsednik ZKB Trst-Gorica Adriano Kovačič, ki je Robertiju namignil, da bi lahko čez štiri leta prav Furlanija - Julijska krajina lahko gostila Europeado 2028. Obenem je bil Kovačič konstruktivno kritičen do slovenskih nogometnih društev v Italiji, češ da so med seboj premalo povezani in premalo podpirajo projekt Žil.

Reprezentanca Slovencev v Italiji bo prvo tekmo igrala v nedeljo ob 11. uri proti Furlanom (v živo www.primorski.eu, po Telefriuli in po Radiu Trst A). V ponedeljek ob 15. uri bodo Žile igrale proti Nemcem iz Madžarske (ob 15.00 po www.primorski.eu in Radiu Trst A). V torek ob 15. uri pa še proti Madžarom iz Romunije (prav tako po www.primorski.eu in Radiu Trst A).

Daljši članek boste lahko prebrali v jutrišnji (torkovi) izdaji Primorskega dnevnika.