»Ponosni smo na delo z mladimi«

Tržaški pomorski klub Sirena praznuje letos 100-letnico od ustanovitve društva. Pomemben jubilej so v barkovljanskem klubu skozi vse leto že proslavili, jutri ob 19. uri pa bo v Kulturnem domu v Trstu na vrsti še uradna proslava, na kateri se bodo med drugim sprehodili po zgodovini društva in nagradili svoje športnike. Pred svečanostjo smo na pogovor povabili predsednika TPK Sirena Igorja Filipcica.

Kaj pripravljate za jutrišnjo proslavo?

Jutrišnja proslava bo uradna, tako da bodo na njej prisotne tudi italijanske in slovenske institucije, pa tudi naši člani in drugi. Spored bo povezoval Evgen Ban, sam pa bom imel predsedniški govor, ki bo orisal zgodovinski okvir društva. Šli bomo čez celo zgodovino Sirene od ustanovitve leta 1924, do razpusta 1927 s strani fašističnih oblasti, nato do leta 1976, ko so naši predniki ponovno obnovili klub, pa vse do današnjih dni in z rezultati, ki smo jih v teh letih dosegali. Nagradili bomo svoje odbornike, bivše odbornike ter vse športnike glede na njihove dosežke. Intervjuvali bomo tudi Ivano Suhadolc, ki je poskrbela, da smo novi knjigi o Sireni dodali še zadnjih trinajst let. Program bo pester, na sporedu bodo tudi glasbene točke.

V stoletni zgodovini kluba ste dosegli marsikateri izjemen rezultat, med drugim tudi tri olimpijske nastope. Na kaj ste najbolj ponosni?

Najbolj ponosni smo na to, da delamo z mladimi in da delamo na pravilen način. Predvsem gojimo jadranje z mladimi. Že z Arianno Bogatec in nato še s celo vrsto drugih športnikov vse do olimpijskega nastopa Jane Germani se je izkazalo, da to delamo profesionalno in da nekateri od naših jadralcev spadajo v sam vrh.

Kaj bi vi osebno zaželeli društvu ob visokem jubileju?

Želel bi, da deluje vedno boljše na mladinskem področju, kar ni lahko. Tudi kar se tiče pravil, ki jih morajo imeti amaterska društva, je vedno težje, ker je vse več birokracije. Zato je zelo pomemben stik s šolami, saj preko njih privabimo otroke in posledično tudi starše v klub.