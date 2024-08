»Ponosni smo na našo Jano«

Olimpijski uspeh jadralke Jane Germani so sinoči s prisrčnim sprejemom proslavili tudi v njenem domačem društvu Sirena v Barkovljah pri Trstu. »Želimo se ji zahvaliti in poudariti, da smo ponosni na to, kar je naredila,« je uvodoma izpostavil predsednik Sirene Igor Filipcic in obenem spomnil tudi na druge uspehe, ki jih dosegajo mladi Sirenini jadralci.

Novopečena olimpijka je v pogovoru s tajnikom ZSŠDI Evgenom Banom številne podpornike in prijatelje popeljala po svoji olimpijadi. Dejala je (tako kot v včerajšnjem intervjuju za Primorski dnevnik), da bi bile stopničke dosegljive. Regate so se jima en dan ponesrečile, a sta nato še vedno tekmovali na vso moč, saj je njun moto »Mai molar« (Nikoli popustiti). »Upam, da se je videlo, da sva se borili do konca,« je poudarila tržaška jadralka, ki je na pariških olimpijskih igrah s kolegico Giorgio Bertuzzi osvojila 5. mesto. Ko je bila na igrah, ni razmišljala o tem, da živi svoje sanje. » Vse sem sprejemala z normalnostjo. A ko pomislim, da ne zmorejo vsi uresničiti svojih sanj, se zavem, da mi je uspelo nekaj velikega,« je dejala Jana.

Zdaj jo čaka nekaj počitka, septembra pa bo nastopila na državnem prvenstvu. Ni skrivala, da je cilj nastopiti tudi na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu. »Kot je bilo videti na zaključni slovesnosti olimpijskih iger, kaže, da je Los Angeles res lep kraj,« je prepričana jadralka.

Zahvalila se je staršem in prijateljici Beatrice, ki so jo spodbujali v živo v Marseillu, pa vsem, ki so ji v vseh teh letih pomagali, da je dosegla zastavljene cilje. Na vprašanje, ali bo nastopila na domači Barcolani, je razkrila, da bi tokrat za spremembo rada nastopila na plavalnem tekmovanju Barcolana nuota.