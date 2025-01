Poraz Jadrana, SloVolleyja in Soče

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Ferrara 74:75 (17:23, 40:38, 54:53)

Jadran: Demarchi 23 (1:2, 5:8, 4:8), Ban 0 (-, 0:1, -), Jakin 2 (-, 1:1, -), De Petris 3 (1:2, 1:4, -), Milisavljevic 13 (-, 5:7, 1:6), Besedič 1 (1 (1:2, 01, 0:2), Gobbato 20 (2:5, 9:10, 0:1), Persi 2 (-, 1:2, -), Karapetrović 10 (2:4, 4:11, 0:1), Sabadin nv. Trener: Vatovec.

Jadran je proti močni Ferrari, ki ne skriva svojih apetitov po višji ligi, bržkone odigral eno boljših tekem v letošnji sezoni. Vatovčevo moštvo je za nameček nastopilo še v zelo okrnjei postavi: brez “običajne odsotnosti” Saše Malalana in Ignjatovića je tokrat izostal še Matija Batich, že po tretji minuti igre se je poškodoval še Borut Ban. Po skoraj katastrofalnem začetku (0:10 za goste) so si jadranovci opomogli in po prvi četrtini zaostali le za 6 točk. Po prvem polčasu pa so celo povedli za 2 točki (40:38). Tekma je bila tudi v nadaljevanju zelo izenačena, s tem da sta se ekipi izmenjavali v vodstvu do zaključka srečanja, ko so gostje dosegli zmagoviti koš. Kljub porazu je treba pohvaliti prav vse Jadranove igralce, ki so dali vse od sebe. Ključnega pomena pa bo že srečanje prihodnjega kroga, ko bodo jadranovci igrali doma proti San Bonifaciu.

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB – Silvolley Padova 0:3 (19:25, 21:25, 18:25)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Cherin 9, Giusto 2, Jerič 1, Sutter 6, Terpin 3, Margarito (L1), Dessaanti (L2), Castellani 0, Komjanc 8, Micali 0, Pauli 5, Sicco 0. Trener: A. Peterlin.

V Gorici je ekipa iz Padove dokazala, da njeno drugo mesto na lestvici ni zgolj naključje. Sav Volley razpolaga z odlično uigrano celoto: njeni igralci so bili odlično postavljeni v obrambi, kjer so prestregli tudi nemogoče žoge, izkušeni in visoki napadalci pa so s prodornimi in taktično dovršenimi napadi velikokrat ukinili blok SloVolley ZKB. Skratka, tokratni nasprotnik združene ekipe je bil objektivno resnično boljši.

Kljub gladkemu porazu pa ne moremo biti razočarani nad igro domačih odbojkarjev, saj so drago prodali svojo kožo. V marsikateri akciji so se povsem enakovredno borili, žal pa zatem zagrešili nekaj nepotrebnih, včasih celo naivnih napak, kar so seveda izkušenejši nasprotniki takoj izkoristili in jih »kaznovali« z nekaj zaporednimi točkami. Na igrišče so stopili cisto vsi igralci, vsak je dal svoj doprinos, kar pa ni bilo dovolj.

Trener SloVolleya ZKB Ambrož Peterlin: »To je prav gotovo najboljša ekipa, s katero smo se letos srečali, in mi je bila resnično všeč, saj so igralci dobri na čisto vseh položajih. Če bi se hoteli enakovredno kosati, bi morali zaigrati več kot na svojem maksimumu. V drugem setu nam jih je uspelo dohiteti in smo se jim uspešno zoperstavljati skoraj do konca, ko so nam bile usodne nepotrebne napake.«

Tudi ostale ekipe, ki so na za SloVolleyjem ZKB so bile v tem kolu poražene, tako da se ni položaj na lestvici ni spremenil in SloVolley jih ima še vedno za sabo štiri.

ŽENSKA D-LIGA

Cordenons – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:16, 25:21, 25::17)

Soča: Scocco 10, Cotič nv, L. Berzacola 5, Paulin 4, Falzari (L), Ferfoglia 7, A. Berzacola 5, Tosolini, Spindler nv, Menis 4, Soprani nv, Colja nv, Flospergher (L). Trener: Orel.

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

Kras Bellariva – Vicenza R 1:5

V moški B1-ligi so namiznoteniški igralci Krasa na domačem igrišču izgubili proti Vicenzi, ki je tako zdaj sama prva na lestvici.