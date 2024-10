Poraz SloVolleyja in Jadrana

ODBOJKA

DRŽAVNA B-LIGA

SloVolley ZKB – Treviso Volley 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 16:25)

SloVolley: Bensa 4, Terpin 14, Jerič 4, Sutter 8, Sicco 5, Komjanc 9, Giusto 8, Micali 0, Pauli 4, Castellani 0, Margarito L1, Dessanti L2. Trener: A. Peterlin.

Odbojkarji SloVolleyja so se krčevito borili proti močni ekipi iz Trevisa, ki je iz Gorice odnesla vse tri točke. V uvodnih dveh setih so varovanci trenerja Ambroža Peterlina igrali izjemno solidno in so bili vseskozi enakovredni nasprotniku. Podobno je bilo tudi v tretjem nizu, nato pa so izkušnje gostov pokopale upe gostiteljev.

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Valsugana 71:79 (15:22, 35:39, 53:55)

Jadran: Batich 0 (-, 0:1, 0:5), Demarchi 16 (4:7, 3:4, 2:8), Jakin 8 (1:2, 2:5, 1:2), Gulič 12 (-, 0:1, 4:6), De Petris 2 2 (-, 1:3, -), Milisavljevic 19 (2:4, 4:6, 3:8), Besedič 10 (-, 2:5, 2:4), Gobbato 4 (0:4, 2:3, 0:2), Persi 0; NV: Malalan, Ignjatović in Ban). Trener: Bazzarini.

Nadaljuje se črna serija nastopov Jadrana v meddeželni B-ligi. Jadranovci so namreč že petič zaporedoma ostali praznih rok. Tokrat so na Čarboli izgubili proti peterki Vaslugane, ki je bila povsem v dometu varovancev trenerja Bazzarinija. Nastopili pa so brez treh pomembnih igralcev, kot so Borut Ban, Malalan in Ignjatović, ki so pošodovani. Predvsem se je občutila odsotnost Jadranovega najboljšega strelca Boruta Bana. Gostje so skozi vso tekmo vodili. Vsakič, ko so se jim jadranovci približali (tudi na 2 točki), pa niso uspeli poskrbeti za preobrat. V ključnih trenutkih so odpovedali pri izivajanju prostih metov (5:6), kar jih je na koncu drago stalo. Od posameznikov v Jadranovih vrstah bi tokrat pohvalili mladega Guliča, ki je bil posebno učinkovit pri metu za tri točke (4:6) in se je že dobro vključil v ekipo. V prihodnjem krogu bodo jadranovci v nedeljo gostovali pri Montebelluni.