»Povratnik« Hirscher na treningu strgal križno vez

Avstrijski smučarski as Marcel Hirscher, ki to sezono po vrnitvi v svetovni pokal tekmuje za Nizozemsko, si je na ponedeljkovem treningu v domačem Reiteralmu strgal križno vez v levem kolenu in že končal sezono.

Petintridesetletnik je v izjavi za javnost svoje smučarske znamke sporočil: »Križna vez je šla, projekt je končan.« Iz posnetka, ki ga je Hirscher objavil na Instagramu, je razvidno, da je v zadnjem zavoju veleslalomskega treninga nekoliko zdrsnil z linije ter se nato brez padca ujel in v bolečinah prijel za koleno.

»To je bila moja zadnja vožnja sezone. Kar ostaja, je ljubezen do smučanja. Hvala vsem za podporo,« je še dodal dvakratni olimpijski in sedemkratni svetovni prvak.

Zmagovalec 67 preizkušenj za svetovni pokal in osemkratni dobitnik velikega kristalnega globusa med sezonama 2011/12 in 2018/19, se je letos s posebnim povabilom Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) vrnil v svetovni pokal, a ni posegel po visokih uvrstitvah.