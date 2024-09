(Pre)dolgo prvenstvo 3. AL

V nedeljo se po treh letih spet vrača 3. amaterska liga, v kateri bodo nastopali trebenski Primorec ter Primorje 1924 in Pro-Secco Priomorje. V skupini C je kar 16 ekip, to se pravi, da bo sezona daljša kot v 1. in 2. AL. Zaključila se bo šele 25. maja. V nedeljo bo v Trebčah uvodni derbi med Primorcem in Primorjem 1924. Primorje Pro-Secco bo na Rouni igral proti Porpettu.

Primorec bo nato igral proti Primorju Pro-Secco 17. novembra. Če dva tedna, na nedeljo Barcolane, pa bo na Proseku derbi med Primorjem 1924 in Primorjem Pro-Secco.

Številke so (zelo) slabe

Ker so vse tri ekipe v 3. AL, bi lahko pričakovali, da bi moštva sestavljalo več domačih slovensko govorečih. A žal ni tako. Največ jih sicer ima Primorec, kar 17 (za ekipo trebenskega društva je prav gotovo največje število v zadnjih tridesetih letih). Pri Primorju 1924 so slovensko govoreči nogometaši le štirje, pri Pro-Seccu pa nihče. Na skupno devetdeset igralcev vseh treh društev je slovensko govorečih le 21 (niti ena tretjina!).