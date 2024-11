Pretekli so newyorški maraton

Uspelo jim je. Po več mesecih treningov so mladi tržaški Slovenci Veronika Bordon, Cristian Leghissa ter Jakob in David Terčon v nedeljo pretekli newyorški maraton. Kot so nam povedali tekači, ki smo jih včeraj zmotili v New Yorku na zdaj že zasluženem dopustu, so se za ta podvig odločili že januarja in nato zavzeto trenirali. »Izbrali smo New York, ker je to maraton vseh maratonov,« so razkrili navdušeni tekači.

Prekrasno vzdušje

Vzdušje ob progi je bilo krasno, tekače so ves čas spodbujale množice gledalcev, so povedali tekači. Pred začetkom teka ni bilo lahko, saj so morali budilko naviti že ob 4.30, da bi se z avtobusom odpeljali do zbirnega mesta pri Staten Islandu. Tam so bili že ob 6.30, nato pa so morali počakati do starta svoje (tretje) skupine, ki je bil ob 10.30. Najprej so namreč začeli teči tisti z vozičkom, nato profesionalci in nato še vsi ostali po skupinah.

Cilj vsakega rekreativnega maratonca je, da razdaljo preteče v celoti. To je vsem štirim uspelo s časi, s katerimi so zelo zadovoljni. David Terčon je progo pretekel v 3:32:57, Jakob Terčon v 3:34:44, Veronika Bordon v 3:47:28 ter Cristian Leghissa v 3:51:10. »Cilj je bil seveda, da ga končamo. Ob progi se vidi veliko ljudi, ki hodijo in se ustavijo, ker imajo lažje poškodbe na nogah,« je dejal Cristian. »Eno je maraton končati, drugo pa ga preteči v celoti, mi smo ga vsi štirje,« je dejal David. »V zadnjih kilometrih vidiš ljudi, ki se ustavijo, ki hodijo naprej. Pridejo sicer do konca in dobijo medaljo, a zadnje kilometre v bistvu hodijo, na kar nekoliko vpliva kondicija, predvsem pa glava,« je dodal Jakob.