Prvi zmagi za SloVolley ZKB in Jadran

ODBOJKA

DRŽAVNA B-LIGA

SloVolley ZKB – Sol Lucernari 3:1 (25:15, 23:25, 25:13, 25:23)

SloVolley: Bensa 2, Terpin 13, Komjanc 6, Giusto 17, Jerič 4, Sutter 6, Castellani 0, Pauli 8, Micali 1, Sicco 5, Margarito (L), Dessanti. Trener: A. Peterlin.

Odbojkarji SloVolleyja so pred domačim občinstvom dosegli prvo zmago v državni B-ligi. V telovadnici Mirka Špacapana so varovanci trenerja Ambroža Peterlina premagali favorizirano ekipo iz Vicenze Sol Lucernari.

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Montebelluna – Jadran 67:77 (15:21, 21:37, 40:56)

Jadran: Batich 8 (4:6, 2:5, 0:3), Gulič 2 (-, 1:2, 0:1), Ban 0, Demachi 20 (-, 4:11, 4:6), De Petris 6 (2:2, 2:6, -), Ignjatović nv, Jakin 8 (-, 4:8, 0:1), Malalan 0, Besedič 20 (6:6, 1:3, 4:6), Persi 0 (-, 0:1, -), Milisavljevic 13 (2:2, 4:4, 1:6). Trener: Bazzarini.

Po petih zaporednih porazih so jadranovci v 6. krogu meddeželne B-lige končno prebili led. V gosteh so povsem zasluženo premagali Montebelluno, ki je bila kot naša združena ekipa do tega kroga brez točke. Jadranovci, kljub okrnjeni postavi, so začeli motivirano in po prvi četrtini vodili za 6 točk, da bi v drugi četrtini povečali svojo prednost na 16 točk. Tudi po drugem polčasu so ohranili visok tempo igre in visoko prednost. Kot se je doslej vedno dogajalo, so varovanci trenerja Bazzarinija začeli plaho v zadnji četrtini, tako da so se jim gostitelji približali na sami dve točki. Na srečo so takoj odreagirali in v zadnjih 5 minutah vzpostavili razliko na 5-8 točk, da bi na koncu zmagali z 10 točkami razlike. Od posameznikov bi tokrat omenili centra Besediča, ki je dosegel 20 točk z dobrimi odstotki pri metu.