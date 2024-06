Rdeče obarvan Borzni trg

Borzni trg v središču Trsta je danes popoldne preplavil rdeči val navdušenja. Klub Pallacanestro Trieste je na srečanju s svojimi navijači proslavil napredovanje tržaških košarkarjev v A-ligo. Pod odrom, na katerem je tempo diktiral spiker Rado Šušteršič, se je zbralo res veliko ljudi vseh starosti, od najbolj zagretih navijačev do otrok, ki so pred začetkom prireditve lovili avtograme svojih ljubljencev. Med praznovanjem sta bila poleg seveda igralcev bučnih aplavzov deležna predvsem trener Jamion Christian in športni direktor Michael Arcieri. Še pred tem je tržaški župan Roberto Dipiazza v dvorani Mestne hiše podelil vodstvu kluba srednjeveški pečat Občine Trst.