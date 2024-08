Regata za kolajne ob 12.10

Na morju pred Marseillom so danes zaman čakali na veter, zato je regatni odbor okrog 17.30 vendarle odpovedal obe regati za kolajne, moško v razredu 49er in žensko v razredu 49er FX. Brez finalnega nastopa je tako ostala tudi italijanska reprezentantka Jana Germani z Giorgio Bertuzzi. Proti naravi se ni bilo mogoče boriti. A so z organizacijskega odbora tudi sporočili, da bodo regato ženskega dvoseda izpeljali jutri (v petek) na rezervni dan ob 12.10, moško pa ob 13.13. Vremenoslovci vsekakor napovedujejo za jutri vetroven dan, kar bo prav prišlo tudi tržaško-gardski navezi.

Jana Germani, tudi članica TPK Sirena, in Giorgia Bertuzzi bosta končno uvrstitev napadali s 6. mesta. Matematično bi lahko še posegli po bronu, a potrebujeta jutri zmago, vsem konkurentkam pa se mora nastop izjaloviti. V regati za kolajne, kjer nastopa samo 10 najboljših posadk, točke veljajo dvojno. Po 12 plovih vodita Francozinji Steyaert in Picon, drugi sta Nizozemki van Aanholt in Duetz, tretji pa Švedinji Bobeck in Netzler.