Rodil se je ZAŠKO

Danes popoldne se je v kongresnem centru Olimpijskega komiteja Slovenije v Kristalni palači OKS v Ljubljani rodil ZAŠKO. Zamejska športna koordinacija bo povezala slovenske zamejske športne organizacije v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem: »Zamejske organizacije imajo zelo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in narodnosti. Njihov obstoj pa ni samoumeven,« je opozoril minister Han. Zamejska športna koordinacija bo igrala pomembno vlogo pri njihovem medsebojnem povezovanju in sodelovanju s slovenskimi športnimi institucijami. »Današnji podpis je zaveza vseh nas, da bomo delali v skupno dobro za šport in za naše prebivalce, s posebno pozornostjo do tistih, ki žive izven meja naše države, do zamejcev,« je povedal minister Han.

»Šport je vedno zdrav za telo. V zamejstvu je šport zdrav tudi za slovensko dušo. Neprecenljivo je, da otroci in mladi trenirajo v slovenskih klubih, kjer se pogovarjajo v slovenskem jeziku. Pa tudi da se odrasli v slovenskem jeziku družijo ob rekreativnih dejavnostih,« je povedal Matej Arčon, podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

»Podpis dokumenta, s katerim postavljamo temelje za koordinacijo športnih zvez v zamejstvu, predstavlja pomemben mejnik v slovenski športni zgodovini. Šport povezuje nas vse in ima nadvse pomembno vlogo pri krepitvi narodne zavesti, slovenskega jezika, kulture in tradicije. Navdihuje mlade, saj govori v jeziku, ki ga najbolje razumejo. Tudi ko govorimo o vrednotah olimpizma – prijateljstvo, spoštovanje, sodelovanje - je ta koordinacija, ki jo ustanavljamo z današnjim podpisom, tako pomembna. Šport nagovarja mlade in stare, nas povezuje, je ambasador zdravega načina življenja in ugleda naše države. Slovenci imamo šport v krvi in prav v športu znamo tako dobro stopiti skupaj. Za Slovence v tujini in zamejstvu je povezanost z domovino zelo pomembna, tudi skozi šport,« je dodal Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).

Listino so podpisali poleg obeh ministrov in predsednika OKS-ZŠZ, Marijan Velik, predsednik Slovenske športne zveze v Avstriji, Barbara Antolić Vupora, predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Ivan Peterlin, predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji in Andreja Kovacz, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem.

Namen in cilj ustanovitve ter delovanja ZAŠKO je izboljšati učinkovitost medsebojnega povezovanja, mreženja, sodelovanja, izmenjave informacij, znanja in dobrih praks na področju športnega sodelovanja. Spodbujal bo vzajemno športno sodelovanje na organizacijskem, kadrovskem in vsebinskem področju med slovenskimi organizacijami v vseh štirih sosednjih državah.