Roglič s tretjim mestom obdržal rdečo majico

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je tik pred četrto skupno zmago na dirki po Španiji. V 20. etapi od Villarcaya do Picona Blanca (172 km) je bolj pokrival napade tekmecev in zasedel tretje mesto. Zmagal je Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla). V skupnem seštevku je Roglič povišal prednost pred zasledovalci na 2:02 minute.

V skupni razvrstitvi kljub zahtevni etapi s 5000 višinskimi metri ni prišlo do sprememb na prvih šestih mestih.

Roglič ima pred drugouvrščenim Avstralcem Benom O’Connorjem (Decathlon AG2R) zdaj 2:02 minute naskoka, tretji Španec Enric Mas (Movistar) pa zaostaja 2:11 minute. Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) na četrtem mestu zaostaja natanko tri minute.

Slovenski kolesar je na dobri poti do četrte skupne zmage na Vuelti (2019, 2020, 2021). Za zdaj zaostaja le za rekorderjem Špancem Robertom Herasom, ki je bil najboljši prav štirikrat v začetku tega stoletja.

Etapno zmago je slavil Irec Eddie Dunbar (Jayco AlUla), ki je napadel na zadnjem klancu na Picon Blanco (7,9 km/9,1 %), a ni bil nevaren v skupnem seštevku. Kljub kasnejšim napadom v ozadju je 28-letni Irec zdržal in slavil peto zmago v karieri in drugo na tej Vuelti.

Drugi je ciljno črto prečkal Mas s sedmimi sekundami zaostanka, Roglič je bil tretji, za Dunbarjem pa je zaostal deset sekund.

V nedeljo bo za konec Vuelte le še vožnja na čas v Madridu (24,6 km), na kateri bo eden glavnih favoritov tudi Roglič.