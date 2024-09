Roglič zaostaja le še pet sekund za vodilnim O’Connorjem

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) se je v 16. etapi dirke po Španiji na vsega pet sekund približal skupnemu vodstvu. Kisovčan je traso od Luanca do jezer Covadonga (181,3 km) sklenil na 11. mestu, a za 58 sekund prehitel vodilnega na dirki Avstralca Bena O’Connorja. Etapa je sicer pripadla Špancu Marcu Solerju.

Roglič je etapo skupaj s Špancem Enricom Masom (Movistar) in Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost) sklenil 3:54 minute za zmagovalcem iz ubežne skupine Solerjem (UAE Team Emirates).

O’Connor je stik izgubil okoli sedem kilometrov pred ciljem na vrhu klanca do jezer Covadonga, a ohranil nekaj malega naskoka pred Rogličem v seštevku. Bil je 20. (+4:52).

Po 16 etapah ima 28-letni Avstralec zdaj le še pet sekund prednosti pred slovenskim asom. Brez nedeljske 20-sekundne kazni zaradi nedovoljene pomoči zavetrja ekipnega avtomobila, bi 34-letnik že poziral v rdečem. Tretje mesto skupno zaseda Mas z zaostankom 1:25 minute, četrti je Carapaz z 1:46 zaostanka za O’Connorjem.

V etapi so kolesarji dolgo časa skušali ubežati glavnini, ki je bila zadovoljna z mešanico kolesarjev po okoli 35 km. Sedemnajsterica v ospredju si je hitro privozila neulovljivo prednost, zaradi česar je lahko med sabo obračunala za etapno zmago. Vanjo pa se po padcu ni vpletel Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), ki je zaradi poškodbe kolena predčasno končal nastop na španski pentlji.

V ospredju je bil med ubežniki najmočnejši Soler, ki je za 18 sekund ugnal zmagovalca dirke po Sloveniji 2023 Italijana Filippa Zano (Jayco AlUla), 23 sekund pa je na tretjem mestu zaostal Britanec Max Poole (DSM-firmenich PostNL). Tridesetletni Soler je zabeležil sedmo zmago v karieri in tretjo na Vuelti (2020 in 2022).

V skupini najboljših je odločitev padla na vrhu zaključnega vzpona (12,2 km/6,9 %) do jezer Covadonga, kjer je pred tremi leti že blestel Roglič. Takrat si je z etapno zmago tako rekoč zagotovil zadnjo od treh skupnih slavij na španski pentlji. Tokrat je 34-letni Kisovčan pokrival napade Masa in Carapaza in obdržal stik z njima do cilja, medtem ko O’Connor ob strmejših naklonih znova ni mogel slediti najboljšim.

V sredo bo na vrsti 17. etapa, ki bi lahko predstavljala zadnjo pravo priložnost za sprinterje. Toda ti bodo morali v prvi polovici premagati dva zahtevna klanca, da bodo lahko ob poskusu bega od začetka etape krojili razplet ob njenem koncu.