Še bolj mednaroden kot običajno

V nedeljo se je zaključil mednarodni ženski in moški odbojkarski turnir za 50. Pokal bazoviških žrtev, ki sta ga priredila AŠZ Sloga in ZSŠDI tudi ob podpori Dežele FJK in v sodelovanju z Odborom za proslavo bazoviških junakov.

Letos je na turnirju nastopilo dvanajst ekip, po šest v moški in ženski konkurenci, ki so istočasno igrale kar v štirih telovadnicah, ki jih upravljajo naša slovenska društva in sicer v športnem centru Silvano Klabjan v Dolini, občinski telovadnici Paolo Colja v Repnu, telovadnici Ervatti na Rouni in v telovadnici Sava Ušaja v Nabrežini.

V moški konkurenci so nastopili VBK Kelag Wörther See Löwen iz Celovca, Fužinar Sij Metal z Raven na Koroškem, srbski OK Novi Sad, ceški Volejbal Kolin, Sloga Tabor Studio Vegliach in naša združena moška ekipa SloVolley ZKB. Na ženskem delu turnirja so merili moči hrvaški ŽOK Grobničan, TPV Volley iz Novega mesta, češki Volejbal Kolin ter naša Zalet Kontovel in združena ekipa Zalet ZKB.

Tekme so bile zanimive, marsikdaj napete, tako v moških kot v ženskih ekipah je nastopila cela vrsta zelo mladih igralcev oziroma igralk, ki imajo v sebi še res velik potencial. Trenerji so turnir izkoristili tudi kot pripravo na bližajoča se prvenstva in so na igriščih preizkusili prav vse svoje igralce in igralke, kar velja seveda tudi za naše štiri ekipe. Mladinci Sloge Tabor Studio Vegliach so se po besedah Lorisa Maniaja dobro odrezali, ne glede na svoje končno šesto mesto. Krstni nastop z, v primerjavi z lansko sezono, nekoliko spremenjeno postavo so opravili novopečeni B ligaši SloVolleyja ZKB, ki se jim je nastop v finalu za prvo mesto izmuznil za las. Na ženskem prizorišču so dekleta Zaleta ZKB nadigrala vse svoje nasprotnice in zasluženo osvojile prvo mesto, spodbuden pa je tudi nastop Zaleta Kontovel, ki je bil na koncu tretji.