Sesljan plenil v Korenu

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Corno Calcio – Sistiana Sesljan 0:1 (0:0)

Strelec: 60. David Colja

Sistiana Sesljan: Guiotto, Razem (Toffoli), Benussi, Simeoni, L. Crosato, Loggia, M. Crosato, Francioli, Volaš, Romeo (Buzzai), D. Colja (Villatora). Trener: Fabio Jurincich.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – La Fortezza Gradisca 0:2 (0:0)

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Frangini, Sineri (Madrussani), Iadanza (Pertosi), Racanelli, Maselli (Udovicich), Istrice, Delvecchio, Freno. Trener: Mauro Bursich.

Po dragoceni zmagi v gosteh proti Pro Romansu v prejšnjem krogu so nogometaši Brega utrpeli hladno prho. Izgubili so doma, sicer proti višje postavljeni ekipi La Fortezza iz Gradišča. V prvem polčasu je bila tekma precej izenačena s priložnostmi za gol na obeh straneh. V drugem delu srečanja so bili gostje prisebnejši in dvakrat zadeli v polno. Gostitelji so sicer skušali presenetiti obrambo La Fortezze, a zaman.

Torre – Sovodnje 1:5 (0:4)

Strelci za Sovodnje: Žižmond 3, Ocretti in M. Juren 11-m

Sovodnje: Golej, A. Juren (Maugeri), Simčič, Černe (Rijavec), Baldassi, Umek (Feri), Predan, Petejan, Žižmond (Visintin), Ocretti, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodnje so tokrat pričakovano zmagale proti nižjepostavljeni ekipi iz Tapoljana. Gostje so še po prvem polčasu vodili s 4:0. Žižmond se je trikrat vpisal med strelce.

2. AMATERSKA LIGA

Mladost – Campanelle 0:2 (0:1)

Mladost: Zanier, Mbengue, Pers, Gjoka, Mauri (F. Juren), Komjanc, Terpin (D. Trevisan), Diawla, Vižintin, Casi, D. Dreassi. Trener: Braida.

Mladost se je enakovredno borila proti tržaški ekipi, ki je tretja na lestvici. V drugem polčasu, pri izidu 1:1, je Mladost zgrešila najstrožjo kazen. Gostujoči vratar je ubranil Gjokov strel. Drugi gol gostov je padel v zadnjem delu srečanja po protinapadu.

Vesna – San Giovanni 3:5 (1:3)

Strelca: 20. Franzot; 55. in 80. Antonič

Vesna: Leban, Legiša, Vidoni (Floreani), Matuchina, Vidoni, Rebula, Canciani (N. Pahor), Antonič, Franzot, Kerpan, Cuk (K. Vidali, M. Vidali). Trener: Mozetič.

Costalunga – Zarja 3:0 (1:0)

Zarja: Savi, Danese, Poropat, Santoro (E. Ferluga), Škabar, Leiter, Tawgui, Haxhija (Rollo), Abatangelo (A. Križmančič), Corrente (Russo), Perfetto (Čufar). Trener: Gregoratti.

3. AMATERSKA LIGA

San Vito al Torre – Primorec 4:1 (0:0)

Strelec: F. Kaurin

Primorec: Pian, L. Carli (Čubej), De Pascalis, Stocca Kralj, Di Sciacca, Celardi, Succi, D. Bagattin, Žerjal (De Sio), F. Kaurin, Dalle Molle. Trener: Vincenzo De Sio.

Primorje 1924 – Ronchi U21 7:1 (3:1)

Strelci: Balbi 4, Canziani, Saule in Durić

Primorje: Paulich (Milloch), Altaf (Spanghero), Rovina, Bertagni, Gaudenzi, P. Kaurin, Durić (Ciobanu), Oliva, Saule, Balbi (Bari), Canziani (Valenti). Trener: Issich.

V 3. AL sta do konca prvega dela sezone še dva kroga. Primorje je na domačem igrišču visoko premagalo Ronchi. Tokrat se je za rdeče-rumene razigral Lorenzo Balbi, ki je zadel kar štiri gole. Za Primorje je prvo tekmo odigral Paolo Kaurin, ki je v prvem delu sezone igral pri Vesni.