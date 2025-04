S steze padla v prepad in umrla

Danes popoldne je na območju občine Tipana v Benečiji pohodnica s steze zdrsnila v prepad. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, ki so prispeli s helikopterjem, ji žal niso mogli več pomagati. Poškodbe so bile prehude in so na kraju lahko le potrdili njeno smrt. Pri reševanju so ob zdravstveni ekipi reševalnega helikopterja sodelovali še gorski reševalci, gasilci in reševalci finančne policije.

Tragična nesreča se je pripetila malo po 15. uri. Pokojnica je bila na kraju z drugimi pohodniki, ki so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci so jo zagledali s helikopterja in so se spustili k njej, toda ni bilo več pomoči.