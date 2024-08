Sestavili so skupine v deželnih amaterskih ligah

Deželna nogometna zveza je objavila skupine v deželnih amaterskih prvenstvih od elitne do 2. amaterske lige. Skupine 3. amaterske lige bodo objavili v enem izmed prihodnjih komunikejev. V elitni ligi, v kateri bosta igrala Juventina in Kras Repen, bo letos 18 ekip. V promocijski ligi bosta dve skupini po 16 ekip. V 1. (tri skupine) in 2. AL (štiri skupine) pa bo v vsaki skupini ekip le 14. V prihodnji sezoni, 2025-26, bo le ena skupina promocijske lige, dve 1. AL in tri 2. AL.

Elitna liga: Azzurra Premariacco, Maniago Vajont, Casarsa, Chiarbola Ponziana, Fontanafredda, Fiume Veneto-Bannia, Juventina, Muggia 1967, Kras Repen, Codroipo, Fagagna, Pro Gorizia, Rive d’Arcano Flaibano, San Luigi, Sanvitese, Tamai, Tolmezzo Carnia in UFM.

Promocijska liga (skupina B): Ancona Lumignacco, Azzurra GO, Cormonese, Fiumicello, Corno, Forum Julii, LME (Lavarian Mortean), Manzanese, Cervignano, Ronchi, Sangiorgina, Sevegliano Fauglis, Sistiana Sesljan, Trieste Victory Academy, Union 91.

1. amaterska liga (skupina C): Aquileia, Bisiaca Romana, Breg, Centro Sedia Natisone, Domio, Isonzo, La Fortezza Gradisca, Mariano, Opicina, Romans, Roianese, S. Andrea S. Vito, Sovodnje, Torre.

2. amaterska liga (skupina D): Aris San Polo, Audax Sanrocchese, Pieris, Campanelle, Costalunga, Mladost, Moraro, Mossa, San Giovanni, CGS, Turriaco, Unione Friuli Isontina, Vesna, Zarja.

Deželni mladinci (skupina B): Ancona Lumignacco, Corno, Fiumicello, Muggia, Roianese, San Luigi, Sangiorgina, S. Andrea S. Vito, Tolmezzo, TS Victory, Unione Basso Friuli, Unione Friuli Isontina, Vesna.