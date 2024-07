Vrtoglavi skoki so zabavali domačine in turiste

Poleti iz višin so pretekli vikend zabavali obiskovalce tržaškega nabrežja. 24 skakalcev in skakalk z velikih višin, ki tekmujejo na svetovnem prvenstvu Red Bull Cliff Diving, se je namreč udeležilo mednarodnega tekmovanja Vertigo Cliff Diving.

Iznad stolpa, ki so ga postavili pred Velikim trgom, so se skakalke med valove pognale iz višine dvajsetih metrov. Skakalci pa so v morje poleteli z vrtoglavih 27 metrov. Pri tem so v morje prileteli s hitrostjo 90 kilometrov na uro.

Tekmovanja so se letos prvič udeležili mednarodni sodniki, pet jih je ocenjevalo salte obrate in druge akrobatske elemente. V ženski konkurenci je zmaga pripadla aktualni svetovni prvakinji, Avstralki Rhiannan Iffland. na drugo mesto se je uvrstila Nemka Ginni van Katwijk, tretje Maria Paula Quintero iz Kolumbije. V moški konkurenci je slavil Španec Carlos Gimeno, na drugo mesto se je uvrstil Constantin Popovici iz Romunije, tretje mesto pa je pripadlo Davidu Colturiu iz Združenih držav Amerike.