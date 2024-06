Slovenija v Stožicah ugnala Litvo

Slovenska košarkarska reprezentanca je v pripravah na olimpijske kvalifikacije odigrala drugo prijateljsko tekmo in se Litvi oddolžila za nedeljski poraz v Vilni. Pred 8500 gledalci v Stožicah je zmagala s 70:68 (15:15, 32:30, 42:47).

Slovenija bo do odhoda v Pirej v nedeljo odigrala še eno prijateljsko tekmo, in sicer se bo v petek ob 20. uri v Stožicah pomerila z Brazilijo. Za razliko od danes bo slovenski dres v petek oblekel tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki se je reprezentanci pridružil šele v ponedeljek. Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Klemen Prepelič s 15 točkami ter Josh Nebo, Aleksej Nikolić in Gregor Hrovat, ki so jih dodali po devet.

Slovenija bo na kvalifikacijskem turnirju za OI igrala s Hrvaško (2. julija) in Novo Zelandijo (4. julija), v primeru uvrstitve v polfinale pa jo nato čakajo Grčija, Dominikanska republika ali Egipt. V Pariz bo napredovala le najboljša reprezentanca.