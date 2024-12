SloVolley zmagal po petih nizih

SloVolley ZKB - Kioene Padova 3:2 (25:17, 25:23, 25:27, 26:28, 15:8)

SloVolley ZKB: Bensa 5, Terpin 10, Giusto 18, Komjanc 19, Jerič 7, Micali 7, Sutter 3, Pauli 4, Buri 1, Castellani 0,Sicco, Margarito (L1), Dessanti (L2). Trener: Ambrož Peterlin

SloVolley ZKB je na današnji pomembni tekmi premagal ekipo, ki je imela pred to tekmo enako število točk kot oni. Varovanci Ambroža Peterlina so začeli odlično in brez težav osvojili prva dva niza. V tretjem je prišlo do padca v igri, kar je Padova s pridom izkoristila. SloVolley jih je ujel v končnici seta, v napeti končnici imel eno zaključno žogo, a je ni zmogel izkoristiti. V četrtem je SloVolley ves čas vodil, nasprotniki so ga ujeli pri izidu 21:21 in znova se je vnel boj za vsako žogo, v kateri je prevladala Padova. SloVolley je odločno odreagiral v petem nizu, ki ni bil nikoli pod vprašajem v korist domačih odbojkarjev.

"Danes je bila pomembna zmaga, gre tudi za prvo tekmo, ki smo jo zmagali v tie breaku," je po tekmi komentiral trener Peterlin. SloVolley je namreč v letošnji sezoni že trikrat izgubil po petih nizih.