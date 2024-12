Smučarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil načelnika smučarske komisije pri ZSŠDI Ennia Bogatza, predsednika SK Brdina Andreja Dona in predsednika SK Devin Matijo Gregorija. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Juventino in Codroipom ter derbi ženske odbojkarske D-lige med Sočo in Zaletom Kontovelom, kamere deželnega sedeža Rai pa podeljevanje nagrade naš športnik za leto 2024 ter izjavo trenerja odbojkarjev SloVolleyja Ambroža Peterlina po nedeljski zmagi proti Padovi. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala odbojkarica Soče Mateja Ferfoglia.

